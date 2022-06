La política de los precios en Argentina, entre la especulación, el chiste y una inflación sin frenos

No es ficción, en Argentina cada día cuesta más caro poner un plato de comida sobre la mesa, para quienes pueden hacerlo. Aunque es una de las necesidades primarias de las personas, cada vez son más las familias que tienen que suprimir una de las comidas diarias por falta de ingresos y la imposibilidad de comprar lo esencial.

Frente a una sociedad híper sensibilizada por la crítica situación económica y política, hay quienes se dan el lujo de bromear con las necesidades de los más vulnerables. Ayer, el presidente de la cadena de supermercados La Anónima, Federico Braun, se burló de la inflación y dijo que la forma de combatirla es remarcando los precios todos los días.

El momento humorístico se dio durante el foro organizado por la Asociación Empresaria Argentina (AEA) en el Hotel Sheraton de Retiro, donde se juntaron los hombres de negocios más importantes del país. "¿Qué hace La Anónima con la inflación?", le preguntaron a Braun. "Remarca precios todos los días, para ser sincero", respondió el empresario entre risas.

El chiste de Braun generó una ola de críticas, entre ellas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. "La inflación autoconstruida no es otra cosa que la remarcación de precios. Si querían verle la cara a la remarcación de precios, la vieron hoy en AEA", dijo el presidente.

InformateSalta dialogó con el economista Julio Moreno, ex diputado, para conocer su opinión sobre la desatinada frase. “Uno de los rubros más sensibles es el de alimentos por la necesidad imperiosa de consumirlos, no es algo que podamos dejar de consumir. Hay un poco de incertidumbre, un poco de especulación, y por supuesto la necesidad de evaluar el valor de reposición de la mercadería”, dijo.

De acuerdo a lo que explicó Moreno, son muchos factores que se juntan para analizar la suba de los precios. “A la inflación no se la va a pagar en el corto plazo. Sí hay una remarcación permanente pero el tema está en que no se abucen. Hay un factor que es la incertidumbre al momento de hacer una reposición, pero no se puede jugar públicamente con estos temas”, agregó

Para el empresario, la broma de Braun fue desacertada en un momento de mucha sensibilidad y problemas sociales. Advirtió que es muy probable que tengamos desabastecimiento en algún momento, “va a haber problema de recesión. Si le sumamos la inflación real, el problema de abastecimiento por la falta de gasoil, realmente es una receta poco agradable”.

Respecto a la respuesta del gobierno Nacional, que aprovechó la situación para responsabilizar a los empresarios de la inflación sin frenos, Moreno analizó; “En vez se criticar deberían buscar la forma de parar la inflación. El gobierno es el que tiene que dar una respuesta y no utilizar estas oportunidades para movilizar la opinión pública y generar más distorsión de la información y temor en la gente”.