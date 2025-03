Francos y el acuerdo con el FMI: "No se incrementa la deuda pública"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este martes al escándalo en torno a la criptomoneda $LIBRA, promocionada en redes sociales por el presidente Javier Milei. Descartó la posibilidad de una interpelación a Karina Milei y otros funcionarios del Gobierno y aseguró que el tema debe resolverse en la Justicia.

"Me parece perfecto que el Congreso trate los proyectos que quiera y estamos dispuesto a dar las respuestas que requieran, pero hacer un show del tema, no estamos dispuestos a hacerlo", indicó.

Asimismo, añadió: "Hasta aquí, la oposición no encontró resquicio para atacar al gobierno que ha demostrado que tiene éxito económico. Quieren prenderse como garrapatas del tema para ver qué obtienen en materia electoral. No queremos ser parte de un show mediático".

El jefe de Gabinete además aseguró que en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "claramente dice que no se incrementa la deuda pública", a la vez que indicó que cree que "no lo van a rechazar las cámaras" y resaltó que "la deuda del tesoro no se va a incrementar".

"El acuerdo claramente dice que no se incrementa la deuda pública", expresó en declaraciones a Radio Splendid, a la vez que indicó que el ejecutivo tiene la facultad "para aprobar un acuerdo en los términos que ahí se establece".

Asimismo, añadió: "El DNU va a ser enviado de inmediato al Congreso para que sea tratado como corresponde. Tiene la fuerza de una ley, lo establece la constitución, mientras no sea rechazado por las cámaras y creo que no lo van a rechazar las cámaras".

"Tiene una larga fundamentación histórica de los DNU que existieron antes con la relación con el FMI", dijo y agregó: "El desembolso se utilizará para pagar vencimientos con el FMI o la deuda del estado nacional con el Banco Central. La deuda del tesoro no se va a incrementar".

Francos señaló luego: "Algunos diputados dicen cosas totalmente ridículas, la famosa ley Guzmán para aprobar el acuerdo con el FMI donde todos los acuerdos debían pasar por el Congreso. Yo dije que esa ley pareciera que estuviera por encima de la Constitución porque limita facultades del ejecutivo que surgen de la propia Constitución".

Al hablar de la situación de la ciudad de Bahía Blanca, dijo: "Lo que dije con toda claridad es que la reconstrucción y planificación le corresponde al municipio y provincia. Nación está para apoyar como desde el principio, hemos puesto los fondos disponibles".

"Estamos trabajando con autoridades de la provincia, si nos piden apoyo lo van a tener. El apoyo económico estará una vez que esté el plan de reconstrucción, estamos dispuestos a escuchar lo que nos propongan", indicó.

El jefe de Gabinete manifestó luego: "En qué cabeza cabe que nosotros haremos por nuestra cuenta un desarrollo de la crisis, hay que ser racionales y saber de quien es la competencia en cada caso"

En relación a la presencia de Javier Milei en las redes, expresó: "La gente de la política no tomo conciencia que el sistema de comunicación política ha cambiado, en los 90 la comunicación era diferente, hoy es distinto".

"El Presidente lanza una comunicación por tuit y tiene 10 o 15 puntos de rating, es difícil decirle al Presidente que abandone la forma de comunicarse con el pueblo, es la forma por la que llegó a ser Presidente", señaló.

El Congreso avanza con la interpelación a funcionarios

Mientras tanto, la oposición en la Cámara de Diputados buscará este miércoles, a las 12, tratar el caso $LIBRA y su impacto en el gobierno de Javier Milei. Con once proyectos en debate, los bloques opositores intentarán interpelar al Presidente y a varios funcionarios, aunque para ello deberán alcanzar el quórum reglamentario de 129 diputados al inicio de la sesión.

Entre las iniciativas más relevantes, el Frente de Izquierda presentó un pedido de interpelación para el propio Javier Milei, mientras que Encuentro Federal impulsa citar a Karina Milei, Guillermo Francos, Manuel Adorni y Mariano Cúneo Libarona. A su vez, Unión por la Patria busca interpelar a la secretaria general de la Presidencia, y la Coalición Cívica apunta al jefe de Gabinete.

Además, el MID propuso la creación de una Comisión Investigadora sobre el caso $LIBRA, que estaría integrada por 16 miembros de ambas cámaras legislativas.

Con el debate en el Congreso en marcha, el escándalo por la criptomoneda sigue sumando tensión política y abre una nueva disputa entre el oficialismo y la oposición.