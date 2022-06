El Indec dará a conocer la inflación de mayo, que rondaría el 5,2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer este martes la inflación de mayo. Según las estimaciones de consultoras privadas, rondaría el 5,2%.

Luego del récord de marzo del 6,7% y el descenso hasta el 6% en abril, la variación de precios continuaría esa tendencia decreciente, aunque permanecería en niveles altos, principalmente por incrementos en los valores de los alimentos.

Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central, la proyección promedio de los analistas fue que el mes pasado la inflación habría sido del 5,2%, y estimaron que el año cerraría con un acumulado de 72,6%.

La consultora Ecolatina proyectó un 5,4%, impulsado por los ajustes en prepagas, combustibles, servicio doméstico y expensas, entre otros rubros.

EcoGo señaló que los alimentos crecieron un 5,5%, lo que significa una suba acumulada, según la consultora, de 35,1% en cinco meses.

En tanto, desde la consultora Orlando Ferreres estimaron una variación general del 4,7%, pero con una inflación núcleo del 5,2%, acumulando un alza del 57,7% interanual.

A su vez, según la medición del Instituto de Estadísticas de los Trabajadores (IET), la "inflación de los trabajadores" asalariados registrados alcanzó el 62% en los últimos 12 meses, mientras que en mayo fue de 5,4%, desacelerándose en 0,2 puntos respecto al registro de abril.

De acuerdo a los datos "es casi un hecho que 2022 será el año más inflacionario desde 1991", indicó el IET.

El ministro de Economía, Martín Guzmán aseguró días atrás: "Desde el Gobierno trazamos un programa para la recuperación económica y para atacar el problema de la inflación".

"No es que saco un decreto y se acabó la inflación. Eso no existe. No se solucionan los problemas diciendo en un decreto que la inflación ahora va a ser cero, no funciona así. Hay que atacarla con política macroeconómica seria y consistente con política de precios de nos permita anclar expectativas", declaró el funcionario al canal C5N.



Fuente: con información de Télam e Infobae.