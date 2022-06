Por ahora, solo una comerciante se trasladó al Mercado, ¿qué pasó?

Después del incendio que consumió totalmente parte del Centro Comercial del Norte, desde la Municipalidad y la Provincia de Salta llegó la ayuda. Desde el Gobierno provincial depositarán una asistencia financiera de $150.000 para cada uno de los damnificados, mientras que, desde la Municipalidad, reubicaron a 16 comerciantes en el Mercado San Miguel provisoriamente.

Desde el Mercado, su presidente, José "Pepe" Muratore, indicó la semana pasada que ya tienen un espacio destinado para ellos y están a la espera de su llegada. Pero lo cierto que es las pérdidas fueron totales, y la mayoría de los comerciantes se quedaron sin mercadería para vender y no tienen nada para ofrecer.

Candela es la única que hasta la mañana de hoy pudo instalarse, y el diálogo con Multivisión Federal, contó que tenían un local grande y lo perdieron todo. “Pero justo nos quedó una encomienda sin retirar y con esa ropa nos instalamos acá”, dijo.

“Yo esperaba ver a más gente que conocemos de la galería, pero en el grupo de WhatsApp dijeron que no aceptaban los puestos. No sabemos muy bien por qué, pero la mayor razón es porque no tenían mercadería y tienen que juntar para poder volver a viajar y comprar. Espero que con el transcurso de la semana vengan”, afirmó.

Contó que cuando llegaron, los puesteros del Mercado San Miguel las trataron muy indiferentes, “A diferencia de los senegaleses que nos recibieron muy amablemente, nos ofrecen agua, y nos cuidan las cosas”, finalizó.