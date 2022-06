La escasez del gasoil complica a los transportes escolares, ¿subirá la tarifa?

La falta de combustible sigue golpeando a diferentes sectores, entre ellos, a los transportes escolares, quienes, tras superar la crisis originada por la pandemia, hoy nuevamente deben ingeniárselas para tratar de cumplir con los servicios sin aumentar los costos.

Nilda Bini, presidente de la Asociación de Transportes Escolares, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no solo tienen que hacer frente a la escasez sino también al aumento de los costos. “Estamos piloteándola como podemos con el tema del gasoil y también con el tema del costo porque subió una barbaridad”, dijo.

Para tratar de paliar la situación, sostuvo que tomaron medidas preventivas. “Nosotros desde que vimos que no se sabía si esto iba a ser una semana o más, tratamos todos de cargar el combustible al tanque lleno, una vez terminada la jornada, recorremos las estaciones de servicios para cargar lo que consumimos en el día”, contó.

Al ser consultado sobre un posible aumento de la tarifa, indicó que por el momento no está prevista pero no lo descartan. “Nosotros normalmente regimos todo el ciclo lectivo con la misma tarifa, pero le hablamos a los padres que, si el gasoil que es el insumo más caro que tenemos, sube en forma abrupta, tendremos que modificar los precios"

"Nosotros hemos empezado marzo pagando 110 pesos y estamos casi en 190, y todas estas camionetas no tienen otra opción que el gasoil”, expresó.

A raíz de esta situación, contó que el número de licencias cayó fuertemente, pero recuperó “un poco” con la vuelta a la presencialidad. “A nosotros nos afectó una barbaridad, en el año 2020 éramos 82 licencias, en el 2021 fuimos 62 y este año somos 50, hubo 32 licencias que se tuvieron que reconvertir”, manifestó.

Por último, se refirió a la rentabilidad. “Este año tenemos un pasaje maso menos digno, si bien no completo es digno y la rentabilidad no te queda otra porque son un sector donde la media es muy alta en la edad, y no te queda otra, hay que seguir remándola”, finalizó.