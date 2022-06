Las PyMEs están preocupadas por la inflación: “Ya no sabemos qué es caro o barato”

La situación inflacionaria en Argentina preocupa cada vez más a todos los sectores, tanto a aquellos que tienen empresas consolidadas, como a quienes recién empiezan a emprender.

En este sentido, la diputada Nacional, Sofía Sierra, quien viene del mundo emprendedor y conocedora del tema, dijo que para las PyMEs, este proceso inflacionario es difícil ya que no solo hay precios relativos, “sino que ya no sabemos que es caro, que es barato. Todos los días cambian los precios, y las PyMEs no saben a qué precio vender su mercadería”, explicó.

Al respecto, contó que algunas de ellas tienen la posibilidad de stockearse con productos, pero no es la realidad de todas. “No hay insumos ni mercadería en stock para poder comprar y es muy preocupante”, puntualizó.

Por otra parte, hizo referencia a la situación de desabastecimiento del gasoil en Salta, y resaltó que lo más preocupante es que no están pudiendo producir como antes y tampoco distribuyendo la mercadería. “Es realmente muy preocupante. ¿Cómo pretendemos tener más producción en esas condiciones? Tenemos que pensar qué país queremos, a dónde queremos ir, planificar políticas públicas y planes de gobierno útiles para la gente”, reflexionó para finalizar.