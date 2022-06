Fallecimiento de Ricardo Lona: "Me ha marcado el fin de una época"

Luego que el sábado se conociera el fallecimiento del ex juez federal de Salta, Ricardo Lona, en prisión preventiva con modalidad domiciliaria por la causa que investiga la masacre de Palomitas, InformateSalta dialogó con Fernando Pequeño Ragone, nieto del exgobernador Miguel Ragone.

Debemos recordar que el pasado 25 de junio, la Cámara de Casación había dictado nula la sentencia contra el exmagistrado por el homicidio del exgobernador Miguel Ragone, que lo había condenado a 15 años de prisión. Sin embargo, la sentencia ratificó la condena por el encubrimiento de este hecho.

Fernando Ragone comentó qué sintió al enterarse de la noticia, “la verdad no es una tranquilidad, ni es un regocijo. A mí lo que me ha marcado es como el fin de una época porque su figura ha sido excesivamente fuerte, simbólicamente hablando para todo el movimiento de derechos humanos en todos sus arcos”.

En la misma línea continuó: “Lo que he visto en sus redes es que, a partir de la figura del ex juez muerto, sobrevino un nuevo debate por la memoria. El reavivamiento de la teoría de los dos demonios que sostiene que hubo una guerra justa, en donde murieron unos y otros salieron ganando”.

“En ese sentido lo que a mí me preocupa es el futuro de la relación entre las generaciones afectadas por este movimiento, el ex juez Lona ya no me importa, creo que fue juzgado en su vida y que se demostró la responsabilidad que había tenido no solamente en el asesinato a Ragone sino en todos los desaparecidos en Salta porque era el mismo esquema”.

El activista por los derechos humanos aseguró que, “la sentencia social estuvo dada, y en eso me siento orgulloso en haber trabajado para que la sociedad sepa lo que hizo”.

Según Ragone el camino hacia el futuro debe estar enmarcado en “avanzar en la democratización de la justicia, pero también en la sistematización de la transmisión de la memoria de lo vivido para que no se viva más”.

“De ninguna manera soy reconciliador, creo que no se puede borrar el pasado. Pero si ese pasado nos va a evitar ir hacia adelante, estamos en el horno y creo que eso es lo que le pasa a gran parte de los movimientos que revindican los juicios de lesa humanidad. No sirve discutir sobre la muerte del ex juez Lona desde las ideologías”, comentó haciendo referencia a ciertos sectores de la sociedad.

Volviendo a la pregunta del inicio sostuvo: “Yo sentí que se murió, pero se pudo hacer justicia en el sentido que tuvo una condena social. Sentí que habíamos podido cumplir una misión y se cerraba una etapa, lo que no sentí fue regocijo o felicidad”.