En el Día del Orgullo, el colectivo LGTBIQ+ de Salta busca conquistar más derechos

La comunidad LGTBIQ+ estuvo de festejo durante todo el mes, pero hoy es oficialmente el Día Internacional del Orgullo. Se trata de una fecha no oficial que busca “reafirmar el sentimiento de orgullo sobre las identidades y orientaciones sexuales y de género tradicionalmente marginadas y reprimidas”. Se eligió el 28 de junio en conmemoración de los disturbios en el Stonewall Inn.

Nelson López Díaz, presidente de Orgullo Salta, dijo que este es un día para revindicar el espacio que se le fue negado mucho tiempo, visibilizar el amor y sentirse felices.

“Nosotros vemos que la sociedad avanzó muchísimo pero todavía falta la implementación real de todo”, afirmó y brindó algunos ejemplos como la de la ley de matrimonio igualitario, ya que en algunos municipios el acta de matrimonio todavía dice hombre y mujer.

Indicó que es imposible poder acceder a una vivienda, ya que para esto se necesita carga familiar y las parejas homosexuales no la tienen. “Hay situaciones que todavía siguen incomodando”, aseguró. Otro ejemplo es la ley del cupo laboral trans, dijo ni la provincia ni el municipio cumple el requerimiento, y sobre la ley de identidad de género explicó que en Salta los varones trans deben esperar años para poder operarse.

“Vemos compañeras preparadas para distintos puestos que no pueden cumplir el trabajo y recurren al trabajo sexual con todo lo que es exponerse a la noche. Ahora hay trabajadoras internadas por distintas patologías respiratorias por el frío, pero si no laburan, no comen”, indicó.

“Me quedo con la frase que dijo Cristina Fernández: no hay que hablar de tolerancia, hay que hablar de igualdad”

En este sentido, hoy en Salta se realizará una marcha. La concentración es a las 17 al frente de la Legislatura donde se hará una radio abierta en la que Tiziana, una de las infancias trans, dirá algunas palabras y luego su mamá hablará sobre las infancias libres. Después de eso, marcharán.

Lo distinto a marchas de otros años es que esta vez hicieron una convocatoria abierta desde Orgullo Salta junto a los dos actores que tuvieron intervención en un video vestidos de infernales, a que quienes participen de la movilización vayan vestidos de infernales, pero también de policías, médicos, jugadores de fútbol entre otros con el fin de visibilizar en todos los ámbitos.