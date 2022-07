El hermano de Luis Miguel rompió el silencio y se refirió al paradero de su madre: “No opinen de lo que no saben”

No es normal verlo delante de las cámaras, pero cuando lo hace suele dar que hablar. Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel, dio una entrevista a Despierta América y se refirió al retrato que hizo la serie de Netflix sobre su familia y, también, habló de un tema sensible: el paradero de su madre Marcela y la teoría que indicaba que vivía en la calle en el barrio de San Telmo. “No pueden opinar de lo que no saben”, sostuvo.

Luis Miguel, la serie puso la historia del cantante en boca de todos. Así como resurgieron algunos de sus grandes éxitos como “Qué nivel de mujer” o “La incondicional”, también salieron a la luz detalles de su vida privada, sus amores, su familia, la relación con su padre y la incansable búsqueda por encontrar a su madre. Ahora, Alejandro Basteri, el hermano del cantante, volvió a referirse a este último tema y tuvo una tajante respuesta para todas las especulaciones sobre el paradero de Marcela.

Si bien no elige estar al frente de las cámaras con frecuencia, su trabajo actual se lo pide. Alex se encuentra en plena promoción de su nueva línea de ropa para hombre y mujer que lleva el nombre de Basteri Collection y fue hecha en honor a su madre a partir de ciertas revelaciones que vinieron de la mano de la serie de Netflix.

“Es un homenaje a alguien importante, que me dio la vida. Mi madre era costurera, confeccionaba ropa, le encantaba. Ella nos enseñó a vestir”, dijo Alejandro en durante una entrevista con Alan Tacher para Despierta América. Asimismo, reveló que los primeros que vieron la línea fueron sus hermanos Luis Miguel y Sergio y aseguró que “estaban totalmente contentos con la idea porque es ‘Basteri’”.

Luis Miguel con su hermano Alejandro Basteri

El tema de su madre es una espina clavada en el pecho que los hermanos no pueden arrancar. De los tres, Alejandro fue el que más convivió con ella. “Yo fui educado por mi mamá; mi papá educó más, bueno, manejó más a Luis, y Sergio fue más de mi abuela. Yo tengo más el sentimiento maternal, y eso está bonito”, comentó durante la entrevista, pero aun así, los deseos de encontrarla no cesan.

En la serie que tuvo a Diego Boneta como protagonista se reveló que Marcela desapareció misteriosamente y nunca volvieron a verla. Mucho se especuló y debatió sobre su paradero y una de las teorías que más fuerte sonó era que vivía en la calle en el barrio de San Telmo, pero luego de que el ADN diera negativo, esa hipótesis fue desechada.

Alejandro Basteri, habló sobre el paradero de su madre y negó que fuera la muejer de San Telmo

Alejandro se refirió a esos rumores y fue tajante. “No pueden opinar de lo que no saben. No le hago caso a tonterías”, remarcó. El hermano de Luismi confirmó que la mujer de San Telmo no era su madre. El destino de Marcela es algo que genera más dudas que certezas y hasta el momento y tras años de búsqueda aún se desconoce su paradero. /La Nación