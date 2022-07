Un año sin Matías Ruiz: Cornejo requirió a la Justicia dilucidar las responsabilidades

Este miércoles se cumple un año del fallecimiento de Matías Ruiz, el peluquero que falleció en inmediaciones del parque San Martín en circunstancias poco claras, caso por el cual están imputados efectivos de la Policía y operarios del SAMEC por las malas actuaciones que habrían realizado para resguardar al muchacho.

Quien se manifestó sobre este caso es el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, quien reiteró sus condolencias a la familia del peluquero, extendió su acompañamiento al padre de Matías y consideró necesario que la Justicia pueda determinar las responsabilidades en el fallecimiento.

“Yo con la familia tengo diálogo permanente, a mí en lo particular es un caso que me ha enseñado desde el dolor por una vida que se perdió, pero también es una especie de tormenta perfecta de lo que no debe hacerse en materia de seguridad”, espetó el funcionario ante el móvil de InformateSalta.

Dicho esto declaró su apoyo al padre de Matías “que desde hace un año no ha dejado de buscar el esclarecimiento” del caso. En este punto se refirió a la Justicia, pidiendo que pueda llegar a la verdad: “Esperemos que esté a la altura de las circunstancias y pueda dilucidar toda la responsabilidad que cabe como un hecho tan doloroso como fue la muerte de Matías”.

Cabe recordar que, en la previa de este aniversario, el abogado de la familia Ruiz, el querellante Martín D’Andrea anticipó que iban a esperar a que concluya la feria judicial para solicitar que la causa sea elevada a juicio. “Después de la feria formalizaremos un pedido para que la junta médica clausure la investigación y el fiscal haga el requerimiento de elevar la causa a juicio, solicitaremos un tribunal de 3 jueces”, anticipó por CNN Salta.