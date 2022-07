Caso Alejandro Benitez: Bolivia mandará el resultado de una auditoría clínica

Siguen las novedades en torno al caso de Alejandro Benítez, el profesor de General Mosconi que murió en Bolivia luego que le habrían negado atención médica por tener pesos argentinos, caso que llegó a tener repercusión nacional. Ahora las novedades llegan desde el país limítrofe.

Según informa la agencia Télam, desde el Gobierno del país vecino anticiparon que entregarán a su par de Argentina el resultado de una completa auditoría que realizó en torno a la muerte de Benítez. Así lo aseguró el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro quien mantuvo en las últimas horas una reunión entre autoridades de las cancillerías de ambos países, con participación también de funcionarios del área de Salud.

“El Gobierno de Bolivia hizo una auditoría sobre el caso y entregará a la Argentina, en 48 horas, un informe con la historia clínica de la entrada del paciente a la sala de primeros auxilios, cuánto tardó la ambulancia, lo que hicieron con el paciente en el hospital y el horario de fallecimiento”, declaró Basteiro quien agregó que, según le informaron autoridades bolivianas, el profesor de Mosconi estuvo una hora y veinte minutos desde que llegó al centro asistencial hasta que se constató su deceso.

Del mismo modo el canciller comentó que con las autoridades de Bolivia acordaron una nueva reunión el próximo martes a fin de trabajar y mejorar el convenio de reciprocidad en materia de salud vigente entre ambos países. “El problema principal es que este acuerdo (de reciprocidad) Bolivia o bien no lo distribuyó bien o en algunos lugares de su territorio no llegó o no estaban informados”, indicó el diplomático argentino.

Además sumó hubo otros argentinos que, por estos días, sí recibieron asistencia médica en Bolivia cuando la solicitaron, como así que se investiga si hubo un efectivo pedido de dinero a cambio de atender al salteño, junto a si miembros de la policía boliviana le robaron sus pertenencias, como denunció la familia.