Por el momento, farmacias no tuvieron inconvenientes por las trabas a las importaciones

Las farmacias salteñas aún no registran grandes complicaciones por las restricciones a las importaciones, en lo relacionado a medicamentos de laboratorios extranjeros. Sin embargo, advierten que de profundizarse si pueden llegar a darse inconvenientes.

“Si hay medicamentos que están en falta, pero que son fácilmente sustituibles. De momento no hemos tenido inconvenientes insalvables. Puede tratarse de productos muy específicos los que sí, pero en general no. Y no que no se pueda sustituir por otro producto de otro laboratorio. Hay droguerías o laboratorios que aún tienen stock acá, ahora, cuando lo tenga que comprar nuevamente, ahí si vamos a tener inconvenientes”, dijo al respecto Susana Carrasco, presidente de la Cámara de Farmacias, a InformateSalta.

En este sentido, aseguró que los medicamentos siguen aumentando de precio constantemente. “Seguimos atendiendo obras sociales y seguimos cobrando a 90 días, la obra social provincial ya superó los 90 días de retraso y en general toda la seguridad social está pagando. La reposición la hacemos diaria y los precios los pagamos actualizados”, expresó.

Asimismo, adelantó que se están uniendo para ver que resolución toman. “Realmente de sostenerse esta situación, no tenemos mayor margen de crédito soportable para poder atender la seguridad social. Nosotros estamos totalmente desfasados con los precios, tenemos una reposición que no alcanza a cubrir los incrementos que tenemos, que son totalmente sorpresivos, nos enteramos cuando vamos a dispensar y a facturar, por sistema, nos enteramos del incremento de precios”, indicó.

En otro orden de cosas, consultada sobre la venta de autotest de COVID-19 contó que, tras una meseta, están volviendo a ser requeridos. “Prácticamente no tenían nada de movimiento y nuevamente han comenzado no a venderse en una cantidad exagerada, pero si a ser requeridos nuevamente porque evidentemente ha crecido el número de gripe y para descartar”, manifestó.