Intentó echar a su novio de la casa, pero él la degolló y la apuñaló 34 veces

La noche del 2 de enero Tamara Magalí Gómez Coronel, 29 años, fue asesinada de 34 puñaladas por su pareja y papá de su hija, quien se encuentra detenido. Sin embargo, la familia de la víctima teme que el acusado sea beneficiado por la Justicia y reciba una condena menor a la que le correspondería.

"A mi hija la encontraron sus hermanas, degollada en su cama, boca abajo, bañada en sangre. Él que le hizo eso no tiene que salir más de la cárcel", sostuvo Norma Coronel, mamá de Tamara.

Tamara trabajaba como Policía Bonaerense en el Destacamento 1°, de Villa Elisa. Pese a que estaban separados con el papá de su hija —identificado como Nelson Iván Teves—, ella vivía con él, junto a la menor de ocho años, en una vivienda situada en la localidad de Melchor Romero, La Plata, de dónde el hombre le prometía que se iba a ir una vez que consiguiera un lugar para vivir, aunque siempre ponía excusas para dilatar su partida. "Ellos estaban separados de palabra hacía varios meses, pero ella desde hacía tiempo le pedía que se vaya", contó Norma.

El 2 de enero pasado Tamara había trabajado todo el día, y no quiso volver a su casa hasta la noche para evitar cruzarse con su ex novio, que había decidido, por fin, llevarse sus cosas. Por ese motivo, hizo tiempo hasta la noche, cuando alrededor de las 23, llegó a la vivienda. "Antes se fue a la casa de mi mamá. Cuando llegó a su casa, vio que las pertenencias de él ya no estaban, y se acostó a dormir", relató Norma.

En medio de la noche, otra de sus hijas, que vive en una casilla ubicada adelante de donde vivía Tamara, alcanzó a escuchar un grito que pedía "ayuda". Salió corriendo en dirección a la vivienda de su hermana y fue ahí donde se encontró a su ex cuñado apuñalando a Tamara con un cuchillo mango blanco de 14 centímetros y una hoja de 19. La joven, toda ensangrentada, con la poca fuerza que le quedaba, intentaba defenderse.

En ese momento, el hombre intentó darse a la fuga en un Volkswagen Polo color azul. "Mi hija empezó a los gritos, y él salió corriendo, pero los vecinos salieron detrás de él", relató sumamente compungida Norma.

Por su parte, Tamara fue trasladada al Hospital Dr. Alejandro Korn, donde los médicos nada pudieron hacer para salvarle la vida, y murió luego de agonizar por las graves lastimaduras que tenía en manos, antebrazos, rostro, cabeza y pecho. Se cree que la herida mortal fue una que se encontró en el cuello de gran profundidad.

A las dos horas, la expareja de la víctima fue detenida por la Policía y desde entonces se encuentra alojado en el penal N.° 34 de Melchor Romero.

La acusación contra Teves es homicidio agravado por darse en un contexto de violencia de género, por el vínculo y por alevosía, sin embargo, la mamá de Tamara teme que el presunto femicida sea beneficiado por la Justicia, ya que "se hace pasar por loco".

Es que en su declaración, el hombre insistió sobre una presunta infidelidad de la víctima, la cual sería una estrategia de su defensa, para argumentar que actuó bajo una "emoción violenta", como atenuante del delito.

"Él dice que fue una discusión, pero mi hija no tuvo forma de defenderse, por eso él la agarró dormida", remarcó Norma quien además sostiene que el femicidio habría sido "premeditado", ya que dos días antes su ex yerno había ido a la casa de su hermano que trabaja en el frigorífico Gorina y le "robó un cuchillo", con el que luego cometió el brutal crimen.

"Yo no quiero que lo den por loco, y lo suelten, o le den menos años. Nosotros qué seguridad tenemos que no nos haga algo a nosotras", reclamó Norma, quien afirmó que aunque por dentro "está rota", seguirá adelante por su nieta, el mayor legado que le dejó Tamara, su hija.



Con información de Crónica