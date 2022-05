Para Urtubey, la inflación no se soluciona en menos de 8 o 10 años

Durante el programa Informate de Noche, por la pantalla de MultivisiónFederal y con la conducción de José Zambrano y Rebeca Aldunate, el ex gobernador de la Provincia de Salta Juan Manuel Urtubey brindó su visión de la política y la economía del país. Para el debate planteado se conformó una mesa protagonizada por los periodistas Sebastián Quinteros, Daniel Ávalos y Nora Morales.

“Fui toda mi vida peronista, pero no comparto con este gobierno. Creo que el Frente de Todos no expresa lo que debiera expresar el peronismo, es mi mirada”, comenzó diciendo quien en algún momento compitió en la carrera por la presidencia de la mano de Roberto Lavagna, “mi percepción es que el peronismo en el Siglo XXI tiene que mirar mucho más adelante, tiene que romper paradigmas de contradicción. Debo respetar, la mayoría de mis compañeros fue a apoyar a este gobierno que obviamente es un fracaso”.

sobre los pasos a seguir, indicó que lo primero que hay que plantear en la Argentina es un programa, con 4 o 5 puntos centrales, que tengan que ver con el federalismo, con la institucionalidad básica que te permita ser confiable por el cual Argentina pueda crecer, que aliente a la producción y no la castigue. "No soy muy ambicioso digo las cosas centrales que la Argentina necesita acordar”, sugirió.

En la misma línea completó: “En nuestro país cuando los principales actores de la política Argentina se pusieron de acuerdo el país creció, año 89 después de la hiperinflación de Alfonsín se adelanta el mandato de Menem, cerraron un acuerdo con un paquete importante de medidas y Argentina creció 5 años, luego de la caída de De La Rua de nuevo”.

"Que seamos unos irresponsables no quiere decir que tengamos que abandonar la política monetaria"

En un tono más crítico comentó, la confrontación es muy atractiva, el problema es que para gobernar en el mundo actual es imposible. "Yo soy de los que creo que en la Argentina tenés que hablar, así como podés comer con dirigentes radicales o del PRO, también como no lo voy a hacer con compañeros peronistas con los cuales muchas veces obviamente estoy más cerca del pensamiento”, expresó en relación a la cumbre del PJ en Mendoza.

Uno de los temas centrales en la discusión en materia económica en el último tiempo estuvo relacionado con la dolarización de la economía ¿dolarización si o no?, “Para mi seria nocivo porque primero abdicas de una de las herramientas de las políticas económicas importante que es la política monetaria. ¿Cuál es el problema? Que seamos unos irresponsables no quiere decir que tengamos que abandonar la política monetaria, tenemos que ser responsables y tener una política monetaria responsable que nos permita independencia económica y soberanía en la toma de decisiones”, observó.

“El problema la Argentina es que nosotros vamos por las consecuencias no por las causas, porque si vos seguís teniendo déficit fiscal, balanza comercial desfavorable y seguís con una retracción en la actividad económica enorme, por más que tengas el dólar, el euro, el yen o lo que quieras, te va a poner de sombrero igual porque el problema no está en la moneda, es una consecuencia de las erráticas políticas económicas y la falta de confianza en la argentina”, continuó Urtubey.

Consultado sobre la grieta política que existe, respondió: “Creo que macrismo y kirchnerismo son dos socios que en términos prácticos terminan conformando una sociedad que les sirve a ellos y que destruye a la Argentina. Entonces yo creo que hay que pasar por arriba de eso, hay que dejarlo atrás como algo del pasado. Sino no vamos a salir de eso. Si no somos capaces de una construcción colectiva olvidémonos de que la Argentina vaya a salir de acá”.

"Pretender que vas a solucionar el problema de la inflación en un período inferior a 8 o 10 años es mentirle a la gente"

El crecimiento de la imagen de Javier Milei en la política nacional, es algo de lo que referentes políticos de diferentes sectores han opinado. Para el ex gobernador salteño se trata de “algo absolutamente normal, en un país donde no encontrás una respuesta sustentable en ninguna de las dos principales fuerzas políticas, va a aparecer alguien que diga la verdad. Yo entiendo que eso va a suceder, si nos va mal a los argentinos, porque vamos a pensar que la misma gente que nos puso en este lugar nos va a sacar”.

“La Argentina viene siendo gobernada por porteños desde hace un par de años y no es que sean definitivamente malos o que nosotros seamos definitivamente buenos. Ellos tienen la concepción de que la Argentina es Buenos Aires más grande, no entienden la complejidad. No se sabe lo que significa el transporte urbano, el transporte interurbano en toda la Argentina”, comenzó diciendo sobre el subsidio en el transporte.

“Está el subsidio al transporte en la CABA, en el AMBA y el resto arréglense como puedan. Es exclusivamente una cuestión de poder, aquellos que tienen el poder y buscan contener la conflictividad a través de medidas artificiales”, completó.

Para finalizar mostró preocupación por el simplismo con el que se trata la inflación. “Pretender que vas a solucionar el problema de la inflación en un período inferior a 8 o 10 años es mentirle a la gente. Hay que decir la verdad, este es un tema en el que vamos a tener que ir con metas de inflación, trabajando sostenidamente en lo que necesitas es que la economía crezca. Si la economía crece, todos esos gastos que vos tenés y distorsionan la actividad económica se van acomodando porque la torta crece. El problema es que la economía no crece en los últimos 10 años”, finalizó.