Agredieron al titular de PROGRANO en un corte de ruta de transportistas

En el marco de un corte de ruta de trasportistas de corta distancia, que exigían un aumento de tarifas a raíz del aumento de los precios del combustible, agredieron al presidente de Prograno, Lucas Norris, quien intentaba circular por el lugar.

“Me encontré con un corte total de ruta, donde no dejaban transitar ni a los autos ni a las camionetas, llegué al piquete y pretendí pasar uno de los conos, y se me abalanzaron como 8 camioneros”, sostuvo en CNN Salta.

Foto ilustrativa

Según comentó Norris, se le abalanzaron 4 personas, lo golpearon en la cara, y hasta lo escupieron, no sin antes rayar su camioneta. “Me pegaron golpes de puño en la cara, y después bueno se acercó otro me escupió en la cara, me tiraron los acusos en el cuerpo”, contó.

En vista de esta situación, realizó la correspondiente denuncia y los involucrados fueron demorados. "Hay que ponerle punto final a esto de no circular por capricho de algunos. Los productores quieren trabajar", expresó.

Más allá de lo sucedido, Norris volvió a pedir por la libre circulación. “Yo lo que pretendo hoy es que haya libre circulación no lo hago como dirigente, lo hago como salteño, como argentino que pretende una libre circulación, espero que se despeje y las fuerzas de seguridad actúen”, contó.

En tanto, también dio su opinión sobre la readecuación de tarifas. "Reclaman por cuarta vez que demos aumentos en las tarifas de fletes. Creemos en la libre contratación, ellos tienen derecho a aumentar su tarifa y el productor a aceptar o no esa tarifa", sostuvo.