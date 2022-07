Pichanal: le entregaron alimentos con gorgojos, denunció y ahora la amenazan

Marcela, una vecina de Pichanal, publicó en redes sociales que recibió mercadería en mal estado, con mucho olor y gorgojos. Su caso estuvo dando vuelta por varios medios, por lo que ayer, desde la Municipalidad, le llevaron otro módulo alimentario con la condición que borre las publicaciones pero ella se negó.

"Ayer se presentaron en mi domicilio con gritos y amenazas, me pidieron que borre todo, pero no lo voy a hacer, quiero que se enteren lo que pasa en Pichanal. Dicen que todo esto es política, pero no lo es”, afirmó la mujer por Multivisión Federal.

Fue un hombre llamado Fidel Vizgarra, que según Marcela es la mano derecha del intendente Sebastián Domínguez, quien fue a su casa y discutió con su marido y su madre, una señora de 84 años con problemas de salud.

Por último, afirmó que hasta el momento el Intendente no se comunicó con ella y recibe constantemente llamadas de números en privado y la amenazan de quemar su casa si no borra la publicación y van a atentar contra mi familia. “Yo les dije que hagan lo que quiera, yo no les tengo miedo y no voy a levantar nada”, agregó.

Ahora la mujer realizará la denuncia correspondiente y pedirá custodia policial.