Nallar: "El COVID hoy no es el problema dentro del sistema de salud"

El aumento de casos de COVID en Salta empezó a preocupar nuevamente a salteños y salteñas, pero lo cierto es que, según dijo el Dr. Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, esta patología no es el problema hoy dentro del sistema de salud.

“El coronavirus es lo más leve, tenemos patologías mucho más graves como por ejemplo enfermos que requieren internación y tenemos que estar acomodando camas. Nuestro problema claramente hoy no es el COVID”, dijo por InformateSalta.

Dentro de las enfermedades que hoy preocupan, nombró a la diabetes, insuficiencia renal, pacientes con problemas oncológicos y personas con obras sociales nacionales que no están prestando un buen servicio y concurren a la salud pública.

“Siempre trabajamos con un porcentaje de ocupación arriba del 95%, la internación por COVID hoy es minoritaria, no hay más pacientes internados por esto en los últimos días”, añadió y dijo que “hablar de COVID nos dispersa mentalmente de donde está el problema real”.

Sobre esto, indicó que la pandemia que inició en marzo de 2020, hizo que la gente no se controle o abandone sus chequeos de enfermad de base, así como también no se están realizando controles oncológicos preventivos y no se están inoculando vacunas por otras enfermedades, “ahí es donde hay que trabajar, en los efectos colaterales del confinamiento”, aseguró.

Indicó que hoy se habla de trastornos alimenticios, que incluye sobrepeso y obesidad, y el 60% de la población lo padece, por lo que esas personas son consideradas pacientes de riesgo para todas las enfermedades. “Debemos tener una visión más global y general. Dejar hábitos no saludables y dejar la vida sedentaria es la mejor vacuna que pueda haber”, afirmó.

“Hablar de pacientes COVID es mirar una gotita en el océano”

“Estamos viendo enfermedades habituales en esta época que están con una virulencia aumentada por la falta de contacto que tuvo con los seres humanos estos años y bajan las defensas y anticuerpos. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con virus como lo hizo la humanidad en toda la historia y para eso debemos reforzarnos y aumentar las defensas”, agregó para finalizar.

¿Una gripe más?

Sobre los contagios de COVID dijo que hoy las personas vacunadas contra esta enfermedad sin ser pacientes de riesgo, en un 99% de los casos, va a ser muy leve. Por otro lado, los pacientes vacunados, pero con patologías preexistentes, podrían llegar a tener algunas complicaciones y quizás necesiten una consulta ambulatoria y tratamiento mientras que los no vacunados y pacientes de riesgo, seguramente necesiten internación.