La Universidad de Qatar será el bunker de la selección Argentina durante el mundial

A pocos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022, la Selección Argentina llega con una enorme ilusión tras el buen momento que atraviesa el equipo. Mientras Lionel Scaloni define los últimos lugares de la lista, ya está definido donde será la casa de La selección en el país árabe: el predio de la Universidad de Qatar.

La Universidad de Qatar fue el lugar elegido por la AFA y Scaloni para entrenar, descansar y distraerse durante los días de participación en la Copa del Mundo, que inicia el 21 de noviembre y termina el 18 de diciembre. En las últimas horas, la FIFA dio a conocer videos de lo que será este sofisticado centro de entrenamiento ubicado en Doha, capital del país asiático donde se llevará a cabo la cita mundialista.

En las imágenes se pueden ver las canchas de entrenamiento del predio, en donde los 26 jugadores convocados para defender a la Selección Argentina se pondrán a punto pensando en el máximo objetivo luego de que se ponga en pausa la actividad en sus clubes. Luego, hicieron un recorrido por los vestuarios y hasta por una sala de oración que utilizan los locales más religiosos. También aparecen camillas de rehabilitación y hasta un sector de hidromasaje.

La Selección Argentina se instalará en el ala de varones de la Universidad de Qatar. Es una torre de casi 90 habitaciones (a refaccionar) y con comedor, gimnasio y distintas salas para lo que será la utilería, el área médica y las oficinas administrativas, entre otras cosas.

El campus de la Universidad de Qatar posee más de 25.000 metros cuadrados y está ubicado a 20 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Doha, en una zona estratégica de la ciudad. Lugar elegido por Jürgen Klopp durante la participación de Liverpool en el Mundial de Clubes 2019, que terminó con el título tras vencer a Flamengo (1-0).

La idea de la Asociación del Fútbol Argentina es invertir una suma importante de dinero para acondicionar las instalaciones con tradiciones nacionales para los futbolistas, el cuerpo técnico y el staff. Como para que se sientan en el predio de Ezeiza. Por otro lado la selección de España también eligió a la Universidad de Qatar como el lugar de concentración de su delegación durante el próximo Mundial, pero no se encontrarán en las mismas torre y no tendrán ningún lugar en común. No tendrán contacto en el día a día: los campos, el comedor, las habitaciones y el gimnasio, entre otras cosas, están separados.