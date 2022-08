Inés Liendo: "El gobierno pareciera estar trastabillando, hay que evitar que caiga”

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta recibimos a la coordinadora de la Mesa Provincial de Juntos por el Cambio, la Dra. Inés Liendo.

Al inicio del encuentro, Liendo compartió con nosotros un análisis del contexto político que se está viviendo en nuestro país y los daños colaterales que traen aparejados las medidas tomadas por el Gobierno: "Tenemos un escenario complejo, hace algunos días estamos atentos a la presentación del nuevo Gabinete de Economía, de Trabajo; y a raíz de esto lo que va a suceder en la Cámara con la partida de Massa, quien asume como ministro".

"Ya se está hablando de Cecilia Moreau para asumir la presidencia de la Cámara. Está todo muy convulsionado y la verdad que las señales que da el Gobierno nacional parecieran ser las de un gobierno que está trastabillando y que no tiene rumbo. No sabemos bien cuáles son los cambios porque no sabemos cuál es el proyecto, cuál es el objetivo, para qué están haciendo estas modificaciones", sentencia la letrada firmemente.

Asimismo, la referente del PRO en Salta nos compartió que "el nombre de Sergio Massa ya resonaba cuando se fue Guzmán y sin embargo la pusieron a Batakis, pareció puesta por Cristina, ahora la corre. Ni un mes debe haber pasado desde que asumió. Ahora tenemos a Massa como superministro, así que el escenario es de incertidumbre, de improvisación, de demostrar que es un gobierno sin rumbo".

"Cuando asumió Batakis todos estaban sorprendidos, yo dije que en realidad era el resultado esperado de una fórmula que se consolidó al solo efecto de impunidad judicial, nunca demostraron un plan, nunca mostraron cuáles eran los equipos. El mismo Alberto Fernández no sabía que iba a ser candidato a presidente hasta seis meses antes de las elecciones. Tenemos a una vice que preside y un presidente que no tiene ni autoridad ni moral.

"Además es un gobierno que está fracturado, ni siquiera necesita de una oposición que le haga oposición porque ya tiene su propio fuego interno y se cascotean todo el tiempo, sacando los trapitos al sol. Igualmente, creo que la oposición tiene un rol importante, y tiene que poner un ojo en la institucionalidad", opinó Liendo.

También aprovechó la oportunidad para describir cuál cree que es el rol de la oposición: "Tiene que poner paños fríos para que no se genere una ruptura total. Hoy estamos enfocados en armar proyectos, en tener diagnósticos claros y certeros para evitar la improvisación, los errores, la falta de conducción".

Liendo aseguró que esta planificación los aleja de "la sensación que a una le da de este Gobierno, que no tiene un norte, son todos manotazos de ahogado. Dentro de la política, a Massa se lo toma como a una persona de diálogo, es más simpático en el trato, no es tan camporista. De hecho, en 2015 decía que iba a meter presos a los ñoquis de La Cámpora y hoy está sentado al lado de ellos. Sin embargo parece un personaje más amigable y puede que el diálogo con la oposición sea más fluido", dijo con convicción, tirando una de cal y una de arena.

"Nosotros debemos acelerar nuestra etapa de estudio, de análisis, de diagnóstico. Creemos, por ejemplo, que debemos bajar la carga impositiva y tenemos que avanzar hacia ese lado. Tenemos que revisar el tema del campo y buscar dar soluciones o herramientas o medidas que fomenten la inversión, la producción, el empleo. Estamos discutiendo el tema de los planes sociales, cómo combatimos a esta sociedad que ha quedado adormecida por los planes sociales", es la visión de Inés Liendo.