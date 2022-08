Valenzuela: "Tenemos un déficit habitacional que no tiene respuesta”

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta recibimos al diputado provincial Adrián Valenzuela, quien fue consultado por la situación de la empresa prestadora del servicio de gas en nuestra provincia, GASNOR. Ya que hace algunos días se aprobó un proyecto suyo para que la entidad normalice su atención presencial.

“No es cuestión de un solo sector, nos ha afectado a todos, y particularmente durante la pandemia. Se cerraron todas las instituciones, lo cual era entendible porque era una normativa sanitaria. Paulatinamente, se fue retomando de cierta manera la atención al público. Sin embargo, la empresa GASNOR nunca retomó su atención y no hay a quién reclamarle. El único reclamo que la salteña o el salteño pudo hacer fue detrás de un vidrio, golpeando la puerta de donde salía un guardia de seguridad"

"Sinceramente, no hay a quién reclamarle lo que está pasando, vulneran derechos”, fue la tajante definición que usó el legislador.

"GASNOR nunca retomó su atención y no hay a quién reclamarle, vulneran derechos."

Además, aprovechó la oportunidad para compartir que el mencionado proyecto tuvo repercusiones en otras provincias: “A través de las redes sociales se contactó conmigo directamente la diputada provincial por Jujuy Mara Ferreira, y me dijo “Nosotros tenemos las mismas problemáticas. Pero en el caso puntual de Jujuy, no abrió ninguna oficina”.

Asimismo, agregó que gente de relaciones institucionales de GASNOR se contactaron con él “para invitarme y exponer, y me decían: “Por qué no nos avisaste”. Pero por qué tengo que avisar, ¿no están viendo la situación que viven los salteños?”, fue la pregunta retórica que se hizo Valenzuela en voz alta.

Cambiando de tema, el entrevistado fue consultado con respecto a la demanda habitacional que se vive en Salta: “Tengo entendido que se trata de alrededor de 70 mil familias en déficit habitacional. Números más, números menos, hay una realidad que no encuentra solución”, remarca el legislador.

Continuando con el eje de la problemática habitacional, el diputado contó que “hace un par de meses atrás, se aprobó un proyecto que tiene que ver con la expropiación de terrenos, no hay terrenos en Salta. En Capital, se lograron expropiar terrenos en la zona sudeste y se trata de una solución habitacional para aproximadamente 1.300 familias. Por supuesto que con esto no se soluciona. En toda la provincia, hoy tenemos un déficit habitacional que no tiene respuesta”, aseguró penosamente.

Ante esta crisis por la falta de una vivienda, Valenzuela dijo que “también hace falta un esfuerzo a nivel nacional, no digo planes sociales, pero alguna medida para que las familias no tengan que vivir en carpa dentro de un terreno. Eso no es dignificar”, diferenció claramente.

"En toda la provincia, hoy tenemos un déficit habitacional que no tiene respuesta”

Ya promediando el encuentro, el hombre de los medios nos compartió su visión con respecto a la problemática del transporte, particularmente en lo que respecta a las licencias para taxistas: “Es un tema eterno, personalmente creo que es una deuda de los últimos años. Hasta el 2018/2019, se iba articulando más o menos lo que son las entregas veinteañales de las licencias para los taxistas. Este año, me parece que no hubieron entregas paras los trabajadores del volante. Hay que acelerar tiempos con la AMT".

Con respecto al aval que solicita AMT a los trabajadores, indicó que "hay registros, y hasta cuadernos municipales". "No es tanta la burocracia porque aquel chofer que viene trabajando hace muchos años iba llenando un cuaderno municipal, antes del desembarco de la AMT, entonces existen registros”, aseguró el diputado.

Finalmente, se le preguntó con respecto al clima electoral que supuestamente ya se vive entre los legisladores, Valenzuela negó las versiones: “Sí es cierto que muchos están politizados y quieren renovar bancas, lo cual me parece correcto pero no hay que olvidarse de los temas que realmente le importan a la salteña y al salteño”, fue la respuesta del legislador.

El entrevistado tiene la particularidad de, además de pertenecer a la clase política, haber trabajado muchísimo tiempo en los medios, por lo cual ha generado un acercamiento y un ida y vuelta interesante con la gente. Ante tal perfil, no podíamos dejar de consultarle cuál es su análisis sobre lo que siente la gente en los barrios: “No logro analizar si están tristes o es una mezcla de tristeza con enojo y descreimiento total. No se cree en la clase política. Y lamentablemente, se siente el hambre y la necesidad", concluyó.