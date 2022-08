¿Desaparecieron? Denuncian que la Justicia no encuentra las pericias de un accidente

En junio de este año, la enfermera Rosa Magdalena Quispe fue arrollada por un automóvil sobre avenida Excombatientes de Malvinas, frente a Parque La Vega. Ahora, su esposo, Ismael Acosta denunció que no puede accionar contra quien ocasionó el accidente.

El joven autor del hecho fue reconocido como Agustín Pérez Colque, y supuestamente en la Justicia no encuentran o no les llegaron las pericias realizadas por Criminalística y la Policía de Tránsito. Acosta manifestó que lo tienen de un lado para otro y que todos le dicen lo mismo: "se perdieron".

El hecho ocurrió cuando Rosa salía de trabajar a las 9.15, el acusado conducía ebrio un vehículo sin seguro, se salió del asfalto y la embistió, causándole heridas que la llevaron al quirófano en varias ocasiones. Todos los costos de la víctima quedaron a cargo de su familia y el Estado, informó El Tribuno.

"El mismo día del accidente, la madre del joven, que es una excomisaria, me dijo sin molestarse "se durmió, está shockeado, te pido disculpas'", contó Acosta y agregó que "ese día me hicieron pasear por todas partes y nadie quería realizarle la alcoholemia. Cuando fui a Tránsito un empleado me dijo: "Los papeles fueron liberados, los expedientes desaparecieron', y me hizo buscar en una pila de papeles lo que no había, obviamente”, agregó.

“Verdaderamente exijo justicia y que se complete el legajo en fiscalía, porque allí, a dos meses del accidente solo están las denuncias que hicimos y la ampliación de la misma", dijo.