“Estaba llena de sangre, le faltaban dientes”, dijo el padre de la niña golpeada por su mamá

Recientemente se conoció el ataque de una madre de 21 años a su bebé, luego que apurada por irse a una fiesta en Embarcación reaccionó violentamente con su pequeña hija propinándole golpes de puños, que le provocaron la pérdida de dos dientes.

Tras difundirse este caso el padre de la pequeña está reclamando que le den la tenencia de sus hijas, apuntando a que él puede hacerse cargo de ellas, aseverando que él se preocupa por su aseo por ejemplo, y asegurando que su ex pareja constantemente quiere “irse de joda” descuidando a las criaturas.

Así lo dijo Hugo Daniel, como se llama el hombre, en diálogo con el medio Mosconi TV Color contó que con su ex pareja tiene dos nenas, una de 4 años y la otra de 3, quien es la que perdió los dientes, y que viven en casas separadas. “En el momento del hecho ella estaba con la madre, ella estuvo enojada porque quería salir a una fiesta a Embarcación, no tenía con quién dejarlas, yo no podía tenerlas porque tenía que trabajar, se quedó enojada”, aseguró.

Si bien no estuvo al momento de la agresión, comentó que fue el hermano de su ex mujer quien el alertó de lo ocurrido. “Cuando fui mi hija estaba llena de sangre, le faltaban dientes, cuando voy a sacarla ella estaba con un caño, le saco el caño, la saco a mi hija y la llevo al hospital”, rememoró cómo actuó.

Dicho esto señaló que quiere la tenencia de las menores, para hacerse cargo de los cuidados que necesitan. “Yo quiero la custodia, aquí las tengo bien y no les falta nada, tengo mensajes de su abuela diciendo que no tienen para comer, no tiene para tomar el té, la ropa la tuve que traerla para lavarla, ella no las puede tener bien”, reclamó.

Daniel también contó que habría mantenido discusiones con su ex pareja porque él necesita ir a trabajar pero ella no lo quería dejar. “Cuando tenía que trabajar ella decía que no iba a salir, quería controlar todo lo que hacía, yo no puedo dejar de trabajar porque ella quiera salir de joda”, espetó contando por último que no denunció a la mujer, cosa que si lo hicieron su hermano y su madre.

Cabe recordar que, tras conocerse esta situación, desde el nosocomio de General Mosconi diagnosticaron a la niña rotura de dos dientes maxilares superiores, escoriaciones y edema en los labios. Asimismo la Justicia tomó intervención otorgándole provisoriamente la custodia a la pequeña a su abuela.