¿Ya no marcar el dedo? Buscan cambiar el sistema de incentivo y control de médicos

Hace aproximadamente un año, el Dr. Marcelo Nallar, gerente del Hospital Oñativia, presentó a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca modificar el régimen de control laboral que tienen actualmente los profesionales de salud en los hospitales públicos con la finalidad de mejorar la eficiencia de su trabajo y motivarlos a que vayan al interior.

Ayer, desde la Cámara fue convocado para explicar de qué se trata esto y empezar a tratarlo. Por InformateSalta lo definió como un sistema innovador de control del personal de salud, no solamente médicos, sino que puede ser aplicable en forma progresiva y ordenada en otras personas que se desempeñen en el ámbito de la salud.

Este consiste en el control de los profesionales mediante lo que hacen, y ya no con el cumplimiento de horarios. “Gracias a la informatización del Ministerio de Salud se puede saber qué es lo que hacen dentro del hospital y evaluarlos según eso”, contó.

Se otorgará un crédito por las actividades realizadas, y deben llegar a 1500 créditos por mes, un equivalente a 30 horas semanales. Estos se otorgan según las necesidades del sistema de salud, por ejemplo, una consulta hecha en capital, son 20 créditos y en el interior 50. “De esta manera uno estimula a los profesionales a que se vayan al interior y a su vez el interior de viste de especialistas que de otra forma se hace muy difícil, ya que, con menos trabajo, se llega a los 1500”, detalló Nallar.

"El sistema actual no funciona, entonces cuando algo no funciona hay que hacer las cosas diferentes, porque si no, los resultados son los mismos"

Explicó que este sistema sería una adaptación del modelo ingles y canadiense y es algo innovador y diferente en nuestro país y sobre todo en Salta, “porque lo que tenemos está comprobado que no sirve, tenemos mucha deficiencia y hay muchas falencias”, agregó.

“Marcar el dedo y cumplir horarios no es productivo. Uno solamente se para en la puerta de un hospital y ve como muchos médicos marcan y se van, algunos vuelven, otros no y se van a su actividad privada. No sabemos qué pasa y es un pésimo control porque no identificamos a quienes trabajan y quienes no cumplen con sus objetivos laborales”, dijo.

Es por esto que hace hincapié en el tratamiento del proyecto, ya que afirma que es una forma mucho más integral y hace muchos años tiene la aprobación del Colegio de Médicos, que en su momento se expidió a favor manifestando que es la forma con la cual debe ser controlado un médico.

En este sentido explicó que “su aplicación debe ser consecuencia de un plan estratégico, de forma paulatina, no impulsivo, sino voluntario y de a poco, empezando por capital para que se adapten y no genere resistencia”.

Por otra parte, el tema de las sanciones es lo único que falta definir, pero Nallar se mostró esperanzado en que sea algo que se determine en los próximos días. “Se debería homologar las sanciones que hay ahora por el incumplimiento de horarios, con el de objetivos, no es muy difícil”, puntualizó.