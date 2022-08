Teofilo tiene 83 años y necesita ayuda, le desvalijaron la casa y hoy solo come fiambre

La inseguridad no tiene límites, Teófilo tiene 83 años y fue víctima de un robo en su casa de La Silleta. Lo desvalijaron. Se llevaron garrafa, herramientas, ropa, heladera, maquina de coser y tuvo que buscar donde refugiarse. Es así que se trasladó al barrio La Madrid en nuestra capital en busca de un refugio.

"Me llevaron las garrafas que estaban llenas, herramientas, radio, ropa. Nadie me ayudó. Me jubilé de chofer de colectivo, trato de hacer alcanzar mi jubilación. Tengo que ahorrar para comprar heladera y garrafa para cocinar. No puedo cocinar estoy viviendo acá en barrio La Madrid, hasta que compre algo y ya me iré para allá", afirmó.

Entre lágrimas contó que come fiambre para almorzar. "Me voy ahora y compro un poco de fiambre, eso es mi almuerzo. Tengo que hacer alcanzar, a la noche vuelvo y me quedo a dormir en barrio La Madrid" dijo por QPS.

Si querés ayudar a este abuelo que la esta pasando mal podés contactarte al telefono 4397741.