Por no reclamar a tiempo, el Hospital Materno podría perder el derecho a cobrar una deuda millonaria

Se conoció que Hospital Materno Infantil, a cargo ahora del doctor Federico Mangione, heredó una deuda del 2015, que ya no podrá cobrar porque está ya dirimida. Alberto Escribas, delegado de la Superintendencia de Salud, fue quien confirmó esto y dijo que todo lo que tiene más de seis meses para atrás y no fue reclamada en tiempo y forma, no se contempla.

La deuda total acumula más de 400 millones de pesos, siendo OSPRERA, OSESAC, OSUTHGRA, CAMIONEROS, CERAMISTAS, OS Casas Particulares, UPCN, OSIMRA, OSEAM y OSPAT entre las más deudoras, juntas acumulan más de $209 millones.

“Todo lo que fue reclamado en tiempo y forma se cobró por parte del nosocomio, pero esta deuda es difícil de comprobar”, añadió Escribas y asevero que no será posible reclamar los montos millonarios ya que un proceso administrativo que tienen que presentar todos los avales que la deuda existe. “En su momento, sin estar Mangione todavía en funciones, no se hizo todo eso”, explicó sobre el tema.

“En 90 días como máximo se paga lo que el hospital nos facturó y se vio que este bien facturado”, indicó Escribas.

El funcionario afirmó que, tras medidas de readecuación de cobro de costos de los hospitales por parte de la AFIP, la situación se normalizo en la Provincia y hoy todos los nosocomios están cobrando las prestaciones a las obras sociales con normalidad.

Cabe destacar que AFIP realiza sanciones a las obras sociales cuando se demuestra que no pago prestaciones ya realizadas. Es decir que como en el caso del Materno Infantil, la millonaria deuda no se cobrará porque no se puede demostrar en algunos casos la veracidad de la deuda, por ende las obras sociales no tendrán penas o multas por no pagar, informó Nuevo Diario.