Denuncian a una empresa de limpieza por maltratos laborales y despidos anticipados

Un grupo de salteños se manifestó en las afueras del Ministerio de Trabajo, sobre calle General Güemes, reclamando por los despidos anticipados y maltratos que sufrieron por parte de una empresa de servicios de limpieza, apuntando a que se conozca esta situación para que otras personas no deban pasar por lo mismo.

Sabrina, una de las afectadas, habló con el medio Todo Salta donde contó la situación que vivieron con la empresa que identificó como The Creator. “Vinimos porque nos despidieron, en la carta (de despido) nos dicen que fue por falta de fondos pero resulta que siguen contratando gente, el contrato es por 3 meses y, de ninguna forma, ninguno cumplió los 3 meses”, aseveró primeramente.

Dicho esto comentó que desde el primer momento no les habrían dado una copia del contrato que firmaron como tampoco les permitieron sacarle una foto. “No podemos acceder al contrato”, puntualizó sumando que los despedidos apenas llegaron a estar 2 de los 3 meses que se acordaría.

No obstante, apuntaron contra el jefe de esta firma quien calificaron como “intimidante”, no sin antes contar los maltratos que dijeron que realiza. “A cada cosa te llama para decirte que estás despedido, que no hagás esto o estás despedido, no nos permite hablar entre nosotros, tampoco con la gente con la que trabajamos, nos sancionan por saludar a los guardias y no es por 2 o 3 días, es de 15 días o más”, dijo la damnificada.

“Hablamos de un trato casi inhumano”

Otra falencia es la de los elementos que les dan para trabajar, pues contó en su relato que solo les entregan guantes y una chomba con la firma de la empresa, luego escobas y haraganes pero nada más. “Lo único que nos dan es una remera, nos dan 10 días para conseguir el pantalón, tenemos que comprarlo y para la lluvia no nos dan piloto”, sumó en su denuncia.

Con todo esto y reclamando por lo que habrían atravesado, otra intención que tenían con su protesta era dar a conocer a otros salteños estas falencias que cometería la empresa para que no vivan la misma situación. “Queremos que sepan, si quieren trabajar, las condiciones en que van a estar, o que directamente no vayan”, dijeron.