Un taxi se prendió fuego y su pasajera se lanzó del interior por el susto

Un hecho poco normal se vivió este mediodía en la zona del macrocentro de la ciudad de Salta, cuando un taxi que se encontraba cumpliendo un viaje comenzó a despedir humo, para dar paso luego al fuego que perjudicó la parte delantera del rodado, imagen que asustó a la pasajera que se lanzó desde el interior sin mayores lesiones afortunadamente.

¿Qué fue lo que ocurrió? Según la información que compartió Todo Salta, el escenario de este episodio fue calle Lerma, entre Mendoza y San Juan donde venía circulando esta unidad del transporte impropio de pasajeros, con su conductor y su viajante a bordo. No obstante el fuego comenzó a salir del capot repentinamente y a arrojar humo.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía, personal de Tránsito Municipal, unidades de bomberos que sofocaron las llamas, además de una ambulancia del SAMEC, quienes brindaron las primeras atenciones a la pasajera, mientras los socorristas efectuaban los trabajos de rigor.

Roberto, el conductor del rodado, comentó al medio algunos detalles de lo que pasó una vez que vio el fuego. “Lo primero que hice fue frenar, el auto no me respondía y puse el freno de mano”, indicó agregando que, como el auto no se detenía, la pasajera se asustó y se precipitó desde el interior a la calle. “Cuando intenté frenar y no frenaba, la chica abrió la puerta y salió”, comentó.

No obstante rescató que su pasajera no sufrió golpes ni lesiones graves, aunque sí fue atendida preventivamente por los operarios del SAMEC. También que él se quemó cuando abrió el capot para aplacar las llamas con su matafuego. “Me salió una llama”, dijo.

Por último y sobre la causal de las llamas, el conductor contó que las primeras pericias de los bomberos intuyeron que fue un cortocircuito, cosa que le llamó la atención dado que había partido desde el paseo comercial de la zona sur sin mayores inconvenientes hasta que el humo anticipó lo que pasó después.

“Gracias a Dios llegaron los bomberos y lo apagaron”