"Esto no da para más, hay que hacer un alto y ver cómo seguimos", sentenció Marocco

Siguen las repercusiones en torno al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner que sufrió anoche afuera de su casa de Recoleta, en la Capital Federal, hecho que derivó en el feriado nacional “de reflexión” que decretó el Presidente Alberto Fernández.

En ese contexto el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, dialogó con CNN Salta -94.7 MHZ- donde lamentó no solo este atentado contra la mandataria, sino también la escalada de la tensión política que anticipó este tipo de episodios violentos, considerando que es momento de promover al consenso común para frenar este odio en crecimiento.

Calificando lo ocurrido como “inesperado”, el vicegobernador también reflexionó que el escenario “iba en camino a que ocurrieran este tipo de cosas, hay contradicciones muy a flor de piel en la sociedad argentina y los sectores políticos, creo, no estamos a la altura de las circunstancias de lo que está pasando en la sociedad, le agregamos incertidumbre, le agregamos estos resultados”.

Dicho esto Marocco rescató la medida tomada por el Jefe de Estado casi a la medianoche. “Su decisión de hacer un acto reflexivo, quiero pensar más en el mañana que en el ayer, esto fue resultado y consecuencia de lo que los políticos venimos sosteniendo con posiciones irreductibles… acompaño el acto del presidente, esto no da para más, la sociedad y la dirigencia deben hacer un alto y ver cómo seguimos”, aseveró el funcionario provincial.

“Esto no fue de un loquito, no creo que lo fuera, no sé si lo instigaron o no… pero aquí estamos con esta situación de querer matar, si tenemos una mirada de odio, los resultados son estos”

Consultado sobre cómo se sigue adelante luego del aumento de la tensión política, los hechos de violencia y el intento de magnicidio, Marocco consideró que el camino debe ser “con políticas de Estado, que es respeto al que gobierna y consecuentemente con la oposición quien debe acompañar, sino no hay país” que soporte este escenario, afirmó para concluir.