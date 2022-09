“Volvería a votar a Cristina, estoy con ella hasta el fin”

Así lo expresó Carina, una salteña que se sumó de manera voluntaria a las movilizaciones convocadas por Organizaciones Sociales en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Vengo de manera independiente a apoyar la marcha en éste día que es para reflexionar. Un espantoso magnicidio contra Cristina Fernández. Lo que está pasando es realmente trágico. La gente tiene que tomar conciencia de lo que está pasando, el pueblo tiene que salir a la calle a repudiar estas cosas”, manifestó.

La mujer expresó que “es lamentable el odio con el que las personas se están tratando, los medio de comunicación que fomentan al odio. Siempre luché por la democracia, soy una trabajadora del Estado, a mí no me pagan para venir acá, lo hago por convicción, por el derecho de todos, para que esto no vuelva a pasar. Yo la voy a volver a votar y se vuelve a candidatear, estoy con Cristina hasta el fin”.

Desde el Movimiento de Acción Popular, Marcos Rivadeneira sostuvo “nos movilizamos para defender la democracia, realmente este atentado es injusto, queremos repudiar el hecho y apoyar a Cristina. Le queremos decir que no está sola, si tocan a uno tocan a todos”.