Tiene 3 años, necesita bombas de insulina para su diabetes y Galeno no se las provee

Un momento de gran preocupación es el que está atravesando la familia de Milo, un pequeño salteño de tan solo 3 años quien necesita de una bomba de insulina para tratar su diabetes, pero por las fallas de la obra social Galeno, no cuenta con este recurso para enfrentar la enfermedad.

Al respecto de esta situación InformateSalta pudo dialogar con Inés, la mamá de este niño quien comentó todos los detalles, recordando que su hijo fue diagnosticado con diabetes desde los 3 meses, debiendo ser inyectado con insulina para sentirse mejor.

Asimismo contó que, por indicación médica de la diabetóloga que asiste a Milo, ésta les requirió bombas de insulina las cuales, gracias a su sensor integrado, permiten regular la cantidad en caso que este niño tengo una baja o una suba repentina de esta hormona. “Esto es importante para los pacientes chiquitos como Milo, las hipoglucemias son graves para ellos al estar sus sistema en formación”, aseveró la mamá.

Sin embargo no están contando con este elemento ya que la obra social Galeno no se las está proveyendo. “Hicimos el pedido a la obra social sin tener respuestas, iniciamos un recuero de amparo y ya tenemos una cautelar, pero de todos modos la obra sigue sin dar respuestas, dicen que no tienen novedades del trámite y nosotros estamos viendo qué podemos hacer para que cumplan con lo que deben darle a Milo”, contó su madre.

En este punto enumeró que la cautelar salió el 8 de agosto, y desde el 23 a Galeno se le impone una multa diaria por cada jornada hasta que entreguen la bomba. “Y hasta ahora no aparece”, se lamentó Inés sumando que incluso les han dado presupuestos a Galeno, pero o no los aceptan o con las demoras, estos se vencen y hay que esperar otra vez.

“Uno espera ver una mejora en la salud de Milo pero al ver que te ponen tantas trabas, pendientes del abogado, de estos trámites… es todo muy desgastante”, se mostró cansada la mujer quien reclamó nuevamente a Galeno que cumpla con esta atención que deben brindar a su afiliado.

“Ellos deberían pensar en mantener la salud de los afiliados, hacer lo posible para que no sufran complicaciones”