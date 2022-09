Recompensa Caso Gala: "Habla de la cercanía de Sáenz con los problemas sociales"

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, tuvimos la oportunidad de dialogar con la secretaria de Seguridad Frida Fonseca.

Conversamos con la funcionaria sobre el anuncio del Gobernador de hacerse cargo de la recompensa – que correspondía a Nación – por la búsqueda de Gala Cancinos: “Me parece una decisión de absoluta justicia, la que tomó el gobernador y que se difundió hoy a través de los medios y las redes sociales. Esto de hacerse cargo del pago de la recompensa por la búsqueda y haber encontrado a Gala Cancinos, que ha sido un punto clave final que permitió un cierre de esta historia trágica para nuestra provincia. Por lo menos pudo traer cierta calma a esos padres que desconocían el paradero de su hija y también cerrar un ciclo para toda la ciudadanía salteña. Así que me parece más que justo que se le pueda pagar a la familia, hoy lo anunció el gobernador. Es un hecho que se va a pagar desde la Provincia y habla de esta vocación de cercanía que tiene Gustavo Sáenz con los problemas sociales”.

Seguidamente, nos adentramos en un caso similar pero que aún no ha tenido resolución, estamos hablando de la búsqueda de Gastón Sánz. Esto decía Fonseca: “Otro caso tremendo porque, como bien dices, genera una gran incertidumbre en su familia y en toda la ciudadanía. Se lo ha buscado de todas las maneras posibles, no se ha podido encontrar y esto que plantea el Gobernador hoy de ofrecer la recompensa de 2 millones de pesos por brindar datos ciertos, fidedignos, que permitan ubicar a Gastón. Seguramente va a reforzar y a mantener en vigencia, fundamentalmente, la búsqueda por parte de todas las personas. Así que me parece otra decisión muy acertada por parte del gobernador”.

Finalmente y para concluir con la temática abordada, la funcionaria agregó: “Todos los días tenemos casos de personas desaparecidas y en búsqueda. En el 99% de los casos aparecen, los casos se resuelven. La Dirección de Investigación de la Policía de la Provincia trabaja intensamente, la División de Trata de Personas también. Son temas que, en general, los vamos coordinando y van resolviéndose positivamente. En la mayoría de los casos, en el día o pasado 1 ó 2 días ya se resuelven. Pero estos son casos que han quedado en la incertidumbre”.