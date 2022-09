Ante la falta de respuestas, prestadores de discapacidad volverán a marchar el viernes

Prestadores y profesionales que trabajan con discapacidad reclaman hace ya varias semanas la falta de pago por parte de diferentes obras sociales. De este problema, se desprenden muchos otros, por lo que decidieron tomar las calles salteñas en diferentes oportunidades para elevar su reclamo a la Superintendencia de Salud y a Nación.

Hoy, varias semanas después del primer reclamo, una de las trabajadoras, María José Salcedo, en comunicación con nuestro medio, dijo que desde la Superintendencia no les dan una solución especifica, sino más bien emitieron un comunicado informando que no existe ningún recorte presupuestario ni ajuste por parte de Nación.

En el mismo indica que solo se reclamaron el 1,5% del total de las facturas desde abril, por lo que solicitan a los trabajadores que hasta el miércoles 15 de septiembre carguen sus facturas en el sistema. “Alberto Escribas (Coordinador de la Sede Regional Salta) nos había dicho que llenemos eso, pero no confiábamos porque era una casilla de mail así no más y como retomamos las actividades, muchos no lo completaron. Aparte es un sistema complejo, muchos tienen contadores y es muy poco tiempo el que nos dieron”, afirmó.

Contó que algunas Obras Sociales liberaron algunos que otros pagos, por ejemplo, en el caso de María José, trabaja con 6, pero solo le pagaron 2. “Algunas nos pagaron porcentajes de lo que nos debían de agosto. Necesitamos fiscalización, que alguien pida un recibo de nuestra parte y constaten que nos hayan pagado el valor correspondiente”, dijo.

“Con la inflación que hay hoy, uno puede esperar uno o dos meses, pero la plata que nos correspondía de lo trabajado en abril, hoy no vale nada. Se jactan de que desde el 2019 nos aumentaron un 320%, y sí, fue un solo aumento en muchos años, la sesión salía $900 y nos come la inflación”, añadió.

“Ayer recién pagué el alquiler, debía 3 boletas de luz, y pude abonar porque nos entró un pago chiquito de una obra social. No podemos vivir ajustadas/os y deber así. No está solucionado, no es lo que necesitamos”, indicó.

Afirmó que el viernes, cuando retomen las actividades en nuestra provincia, harán una nueva manifestación, con maestras y transportistas.