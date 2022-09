Docente santiagueña fue perseguida en auto por un sujeto que le apuntó varias veces con un arma de fuego

Un verdadero calvario vivió una docente santiagueña de Sumampa cuando salió de su casa con su hijo de seis años para comprar un helado y fue abordada por un sujeto que manejaba una camioneta y le apuntó con un arma dos veces.

La persecución se extendió por varias cuadras y fue una eternidad para María (nombre ficticio), quien viajaba con su pequeño niño sentado en el asiento del acompañante y con desesperación le decía que eran "perseguidos".

La educadora contó: "No vi cuando comenzó a seguirnos. Yo venía por la avenida Consolación y cuando llegamos al badén de la avenida Virgen de la Consolación, los dos frenamos y ahí fue cuando se pone a lado mío y me apunta con el arma por primera vez".

Aún atemorizada por la incertidumbre que le genera no saber cuál fue el motivo del ataque, María continuó "Cuando veo que me apunta con el arma acelero el auto, me voy en dirección a casa y él me sigue".

"Yo voy por la parte trasera de mi casa para entrar directamente y cuando estacionamos, él (por el conductor de la camioneta) se pone de frente, baja con el arma en la mano y vuelve a apuntarme. Ahí es cuando yo digo ’éste viene a matarme’, entonces aceleré de nuevo. Acelero y acelero, muerta de miedo. Volví en contramano", explicó la docente.

María recorrió a toda prisa unas cuadras y llegó al taller de su marido. "Él también sube a su auto, pero no puede seguirme porque su auto estaba mirando hacia el norte. Inmediatamente nos fuimos a la Comisaría y contamos lo que había pasado", sostuvo.

"No me mató porque nunca dejé de acelerar el auto. Sóo rogaba que no se me detuviera el auto por tanto cambio y reversa que ponía. Era en lo único que pensaba. Fue un momento terrible. Cuando me apuntó, pensé que me mataría. Nosotros fuimos hasta la heladería que queda a dos cuadras de mi casa", explicó.

María explicó que no conoce al acusado y tampoco entiende cuál fue el motivo del ataque. "Este tipo me venía a matar. No creo que se haya tratado de un robo porque nunca me dijo nada. Solo me apuntó con el arma dos veces y no me disparó porque yo aceleré", enfatizó.

"Nunca lo vi, no lo conozco. Mi familia tampoco nunca lo vio. No sabemos quién es o a qué se dedica. Mi marido salió a hablar un poco con los vecinos, yo no quise saber nada. Recién ahora estoy dejando de temblar", explicó la joven quien radicó denuncia en la Comisaría.

La docente contó que su hijo, al ver que el sujeto los perseguía a toda velocidad, comenzó a gritarle: “Mamá, mamá, nos persiguen con una pistola. Yo me voy a agachar”, mientras reclinaba su cuerpo para evitar ser alcanzado.

La mujer contó que si bien el menor no advirtió la gravedad del hecho, comentó lo sucedido con todos sus familiares. “Cada vez que ve a alguien él dice ‘la quisieron matar a mi mamá’, y cuenta cómo nos apuntaron”, explicó la damnificada.

La víctima recibió asistencia médica a raíz de la crisis de nervios que sufrió. “Tuve que ser asistida. Ahora estoy tratando de calmarme porque lo que viví fue horrible”, relató.

Cuando la educadora arribó a la Comisaría 33, acompañada de su marido, relató todo lo que había sucedido. De inmediato los uniformados se trasladaron al Centro de Monitoreo y corroboraron todos los dichos de la víctima.

Rápidamente los uniformados junto a personal del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 15, iniciaron recorridos de rastrillaje con el apoyo de la sala de monitoreo, logrando ubicar al acusado sobre 25 de Mayo del B° Centro.

Con los recaudos necesarios del caso, lo hicieron descender de la camioneta Renault Duster y observaron que con mucho esfuerzo se mantenía de pie. Además confirmaron que en el interior del vehículo había varias botellas de cerveza y de fernet.

Al continuar con la requisa, encontraron en el asiento del lado del acompañante una pistola Bersa 380 con 7 proyectiles en su interior, uno de ellos en recámara, listo para disparar.

La policía identificó al sujeto como José Rodríguez (48) residente en el barrio Jarillal. El fiscal de turno Dr. Sebastián Robles ordenó que fuera aprehendido. Además pidió el secuestro del arma, los proyectiles y el rodado. /El Liberal