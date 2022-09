Liendo destrozó al gobierno por priorizar la falta de figuritas del Mundial

Luego que funcionarios del Gobierno Nacional se reunieran con representantes de los kiosqueros y directivos de la empresa Panini para dirimir la tensión entre ambos por las figuritas del Mundial, la dirigente del PRO en Salta, Inés Liendo, criticó con dureza “las prioridades” del Ejecutivo.

“Tuve que verificar dos veces esta noticia, porque realmente no puedo creer que tengamos un Gobierno tan demente e insensible”, sostuvo Liendo, quien días previos también se expresó con dureza ante los festejos por los mil días de gestión de Alberto Fernández.

Mientras la inflación no da respiro y el pronóstico anticipa que se ubicará cerca del 90% a fin de año, la dirigente pidió al Gobierno que “si no van a hacer, al menos no nos tomen el pelo”. “¿Para eso usan nuestros impuestos?, lamentó.

“¿Qué parte del 60% de pobreza infantil no entienden?”, se preguntó, aún sin entender cómo la falta de figuritas se convirtió en una cuestión de Estado.

Cabe destacar que Liendo es una de las referentes de la oposición en Salta, y quien oficiaría de "anfitriona" ante la llegada de Mauricio Macri a Salta.