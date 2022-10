En Salta, las boletas de luz este mes todavía no tendrán aumento

Se había anunciado que este mes de septiembre comenzaba a regir en toda la Argentina el nuevo esquema de quita de subsidios para los usuarios de gas natural y energía eléctrica.

Sin embargo, se conoció que las boletas de la luz que llegarán en estos días a las casas de los salteños no tendrán este aumento, ya que se suspendió en relación a este mes, indicó Carlos Saravia, presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos.

Explicó que lo que sucedió es que CAMESA, la empresa que vende la energía a todas las distribuidoras del país, incluyendo a EDESA, remitió una nota explicando que quedó mucha gente todavía sin inscribirse para preservar esta ayuda económica, por eso se decidió suspender.

“Este mes no se aplica, pero entiendo que ya el mes que viene va a tener concreción y se va a aplicar el primer tramo de esta pérdida de subsidios. El primero era con septiembre, se perdía un 20%, el segundo de un 40% en noviembre, y en enero el otro 40%”, añadió.

Indicó que el porcentaje de personas que necesitan el subsidio en Salta, pero todavía no se anotaron, está por debajo de la media nacional con un total del 26%.

Sobre esto añadió que es la provincia que tiene menos usuarios en el nivel 1, “porque firmamos un convenio del Ente con Intendencias, Concejos Deliberantes, Legisladores, funcionarios y trabajamos el territorio”, sostuvo.

“Esto que parecía una alarma muy intensa, ha tenido sus frutos porque provincias como Córdoba tiene un 52% de usuarios que no se han inscripto y todos ellos perderían el subsidio”, explicó.

Indicó que 52.000 personas son las que son pobres, pero no han podido registrarse ya sea porque no tiene conectividad, no se han enterado o no han podido llegar hasta su casa.

“El 15 de este mes ya empieza a trabajarse la nueva facturación con la nueva base de datos”

Explicó también que están trabajando en el tope referencial de consumo, ya que el que está en el nivel 3, si consume menos de 400 padecerá la pérdida del subsidio. “De todas maneras, en el norte esto es imposible por eso estamos trabajado para subir este tope”, agregó.

Indicó que, sin embargo, en Tartagal el consumo promedio es de 418 kilovatios por mes, mientras que en Orán es de 408 promedio, “o sea que sí se puede gastar menos, pero hay que trabajar en la concientización porque es la manera en la que hoy podemos cuidar el bolsillo”, añadió.

Para finalizar volvió a hacer hincapié en que a esta parte la regula Nación, Salta no tiene nada que ver, pero hay que cumplir.