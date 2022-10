"Las renegociaciones van a ser un tema tremendo, hay empresas que no podrán pagar"

Octubre anticipa que no será un mes fácil en lo económico, con varias subas que se sentirán en el vapuleado bolsillo de los argentinos, como así el pronóstico de otro índice de inflación alto que, algunos ya estiman, podría ser del 7%. ¿Qué podemos esperar de este mes?

Para tratar de responder esta pregunta InformateSalta conversó con el economista Julio Moreno quien aseveró que “lo primero a esperar es que haya más inflación, estamos en una política en la que surge un problema y se trata de solucionar pero sin un plan integral, quieren llegar a las elecciones sin conflictos ni problemas sociales”, consideró inicialmente.

Un caso de este escenario que planteó es el nuevo dólar a las economías del conocimiento que anunciaría el Gobierno de la Nación. “Es un parche más, se terminó la ventaja del dólar soja y son devaluaciones encubiertas que están contribuyendo a que sigan aumentando los precios” puntualizó no sin antes sumar que ahora habrán presiones en las negociaciones salariales.

“El conflicto de los neumáticos es un tema serio, ahora vienen muchos más conflictos, las renegociaciones van a ser un tema tremendo, no tan perjudicial para la actividad pública sino para la privada, hay empresas que no podrán pagar y es el conflicto que se está viniendo", manifestó.

“Al sector público le será difícil alcanzar los porcentajes de aumentos”

En este punto y consultado sobre si las estimaciones de la inflación de septiembre puedan ser del 7%, Moreno no dudo que el número sea tal. “Totalmente puede serlo, sino un poco más, obviamente que están buscando que no sea alarmante el porcentaje pero entre un 6,5% y un 7,5% podría ser bastante posible”, calculó como posibilidad.

Por último y mirando a cómo se podría mover el dólar, el cual en su cotización blue bajó $2 en el inicio de octubre, Moreno recordó que los dólares se mueven mucho por la especulación y la confianza. “El hecho que se mantenga un precio fijo hace que haya un poco más de tranquilidad, lo del dólar soja que no haya tanta especulación, no me extrañaría que baje un poco la brecha (con el oficial) pero no con la inflación, no esperemos que esta baje”, concluyó el economista.