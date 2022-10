La Llorona apareció en el norte y causó pánico: “Hay personas que la vieron”

Parece que el mítico personaje de la mitología local, conocida como “la Llorona”, está de tour visitando múltiples puntos de la provincia dado que en los últimos meses afirman que la escucharon lamentándose en diferentes zonas de Salta. Ahora dicen que no solo la oyeron, sino que hasta la vieron en el norte.

Según la información que compartió el medio Videotar Noticias, fueron numerosos los vecinos del barrio Montecristo, ubicado en la ciudad de Salvador Mazza, quienes se comunicaron para avisar que estuvieron escuchando gemidos y llantos escalofriantes por las noches, los cuales al no saber su origen, lo atribuyen al personaje de las leyendas.

El medio pudo hablar con una vecina quien dice que percibió los lamentos de la figura espectral. “Primero fue a las 11 de la noche, salí a comprar un foco, cuando me iba me habla una vecina, me dice que vuelva rápido a la casa por la Llorona y me comenta que la vieron”, aseveró.



La testigo sumó que, estando en su domicilio, llegó a sentir el llanto, e incluso sus hijos quienes comenzaron a llorar ante el temor del sonido que sintieron. Los mismos provendrían de una cancha lindera a un cementerio, escenario ideal que aporta al temor que esta historia propia de Halloween está propagándose entre los vecinos.

“Hay personas que sí la vieron, nosotros solo la escuchamos”, agregó la testigo quien, reconoció, enterarse de este fenómeno y percibir los aparentes alaridos de la criatura le generaron temor. “Yo tengo miedo”, se sinceró para concluir su relato.