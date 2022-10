Farmacéuticos quieren exclusividad, pero venden de todo

En Salta, el Colegio de Farmacéuticos exige el cumplimiento de la Ley 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia de los Microbianos (antibióticos), que establece que la venta de estos medicamentos debe ser prescripta por una receta médica. Asimismo, desde el área legal del colegio han procedido a denunciar penalmente a aquellos comercios o kioscos barriales que se encuentren vendiendo medicamentos al público en general.

Sin embargo, en una farmacia no sólo venden medicamentos, sino invaden otros rubros como librería, dietéticas, jugueterías, mercerías, etc etc etc. Pero de eso no dicen nada.

Según Isabel Morales, tesorera del Colegio de Farmacéuticos, la ley nacional establece en su artículo 9 que “la condición de expendio de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de venta bajo receta archivada”.



Desde la entidad que nuclea a los farmacéuticos realizaron una intervención en la plazoleta 4 Siglos, en plena peatonal Alberdi del centro salteño, para concientizar a los transeúntes que el uso de antibióticos sin prescripción médica genera que el medicamento pierda el efecto a lo largo del tiempo.

Además, Morales confirmó a Nuevo Diario de Salta que desde el área legal del Colegio han procedido a denunciar penalmente a aquellos comercios o kioscos barriales que se encuentren vendiendo medicamentos al público en general. La reglamentación vigente explica que las farmacias son los únicos expendios habilitados para comercializar las drogas o medicamentos que los pacientes necesiten.

Sin embargo, Morales señaló hasta el momento que no existen controles por ende tampoco multas que puedan penar o sancionar que locales incurran en la venta de remedios o medicamentos.

Quizás desde Comercio se debería controlar a ellos y lo que venden también, porque invaden muchos otros rubros y exigen exclusividades.