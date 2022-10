En Salta, hubo 180 casos de cáncer de Mama en lo que va del año

Hoy, el Hospital Materno Infantil comenzó con sus actividades por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Allí especialistas en el tema, compartieron información sobre la importancia del autocuidado e información relevante de la patología.

También se realizó una caminata simbólica alrededor del hospital y estará presente la Banda Militar “Coronel Bonifacio Ruiz de los Llanos” quienes presentarán un repertorio musical.

La apertura estuvo a cargo del gerente, Federico Mangione, quien dialogó con Radio CNN Salta 94.7 Mhz, y afirmó que este 2022 hemos tenido 180 casos de cáncer de mama en Salta.

La iniciativa de esta mañana busca concientizar sobre la prevención y detección temprana de este tipo de carcinoma. Es de vital importancia compartir estos conocimientos ya que el cáncer de mama es uno de los que mayormente afecta a las mujeres argentinas según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación.

“Tenemos que empezar a tratar de descubrirlo de forma temprana, ya que en etapas tardías son difíciles, invalidantes y hasta producen amputaciones”, sostuvo.

Afirmó que hay muchas mujeres que llegan tarde que, por la falta de acceso, por desconocimiento o a veces no tomar conciencia. “Muchas repiten el “a mí no me va a pasar”, es algo típico, muchas mujeres lo minimizan y no debe ser así”, añadió.

En este punto destacó la importancia del autoexamen que consiste en un control de tacto desde la axila hasta los pechos, e indicó que hay que hacerlo todos los días, cada vez que te bañas, o al menos una vez a la semana.

“En esto tenemos que trabajar fuertemente todo el año. Ahora hablamos de esto porque es el mes de la concientización, pero no debemos olvidarnos”, sostuvo.

“Por favor, revísense, háganse los controles ya sea en el ámbito privado como público porque así salvamos vidas, y no solo hablamos de muerte, sino de amputaciones que muchas veces generan traumas”, finalizó.