Abuso en una escuela en Tartagal, ordenanza pide limpiar su nombre tras un escrache

Desde el viernes pasado, gran conmoción se vive en la ciudad de Tartagal tras la denuncia de abuso sobre una menor de 8 años en el interior de la escuela Uriburu de esa localidad norteña.

Según denunciaba la madre, su hija estaba con comportamientos raros desde hacia algunas semanas hasta que finalmente le contó que un hombre, cuando ella estaba en el baño sola introdujo una de sus manos por debajo de su pantalón y la manoseo.

Ante todo esto padres desde el viernes iniciaron un reclamo y pedido de justicia en las puertas de la escuela, y acusando a la Directora por encubrir al sujeto que trabajaría en la institución. Por su parte el Ministerio Público Fiscal tomó intervención y ordenó una serie de medidas tendientes a esclarecer el hecho.

Mientras todo este proceso de parte de la Justicia avanza un hombre llamado Rubén Aldo Caballero fue escrachado como el abusador en las redes sociales y hoy pide se retracten. Rubén contó a través de Videotar Noticias que si bien trabaja en la escuela, lo hace en el turno tarde hace 3 años por rotaciones y que él nada tiene que ver con el hecho, el cual lamenta.

"Lo que pasa es que el problema es a la mañana y yo voy a la tarde. Hay dos Rubén, uno del Potenciar y uno que soy yo de la tarde. Me culpan a mí, no sé por qué. Tomaron una foto mía y la llevaron al Facebook siendo que yo no soy el culpable. Quiero que la señora que puso la foto en el Facebook salga diciendo que no es el culpable, soy inocente".

Rubén insistiendo en su inocencia remarcó que se ve perjudicado, ya que es padre de familia y esta situación además lo perjudica en su más de 17 años como empleado permanente de la Institución Educativa.

"Soy inocente, quiero tranquilidad para mí familia, porque yo tengo familia, tengo un trabajo y tengo que darle de comer a mi familia y no me pueden perjudicar así la vida familiar. Se confundió capaz la señora porque hay dos Rubén".

Aclaró que él no responsabiliza al otro hombre que lleva su mismo nombre pero insistió en su inocencia. "Mi familia está preocupada como yo, yo no soy el culpable, no sé quien fue porque yo voy al turno tarde. Tengo dos hijastra y un hijo de 9 años".

Por último, aseguró que ya tiene un abogado que lo está asesorando y pidió una vez mas que se limpie su nombre.

En cuanto al caso el hombre dijo no conocer a la menor ni la familia pero lamenta lo sucedido "Uno siente también y me pongo a la par de su dolor pero no es el camino que tienen que tratar para llegar escrachándome, poniendo mi foto cuando yo nada que ver, yo voy al turno tarde" concluyó.