Bajó a comprar y le robaron su camioneta, no la encuentran hace 6 días

El viernes 28 de octubre, Mercedes, una mujer que vive en Chicoana fue víctima de la inseguridad. Malvivientes se llevaron su camioneta en cuestión de segundos y la busca desesperadamente.

“Hasta el día de hoy no hay novedades. Yo lo que acudo es que me ayuden, mi vehículo es mi fuente de trabajo. Yo le pido, por favor, a la que personas que se lo llevó, que se ponga la mano en el corazón, que me lo devuelva, porque para mí fue un sacrificio”, dijo la damnificada a Multivisión Federal.

En este sentido, rogó a las autoridades y la policía que tomen cartas en el asunto. “El viernes mi marido fue a un negocio, dejó la camioneta a pocos metros y cuando salió ya no estaba. Habría pasado 2:45 y a las 3:30 ya estaba la denuncia hecha. Nos dijeron que el vehículo llegó hasta Sanidad y de ahí perdieron pista”, expresó.

Se trata de una camioneta Renault Kangoo negra, patente HXS 104. Por cualquier información, comunicarse al 3872145531.