Orozco insiste con la candidatura propia y le baja el pulgar a Zapata

En diálogo con el periodista Federico Storniolo, durante el programa SinVueltas producido por InformateSalta y transmitido por SomosSalta, el diputado provincial Gustavo Orozco cruzó a la oposición al comentar: “No creo que haya un opositor que merezca que lo acompañe, no me gusta el oportunismo”.

Consultado acerca de su futuro cara al 2023, aseguró: “Yo tengo claro que siempre voy a ser lo que la gente quiera, sino no voy a ser nada. Para un cargo o para el otro tengo que trabajar mucho. Sigo trabajando fuerte en mi departamento, desde lo legislativo creo que soy de los diputados que presentó más proyectos. Seguimos trabajando y la gente decidirá para que estamos”.

En esta línea comentó que “la gente no tiene dudas” de que, si él fuera intendente su proyecto sería “altruista, buscando el desarrollo” de Rosario de la Frontera y dejó entrever que se enfocaría en el desarrollo turístico del lugar.

No dudó en enfatizar en que no acompañaría a Carlos Zapata, aunque “tengo una buena relación”, a la persona que acompañaría sería a Alfredo Olmedo dijo el actual legislador provincial. “Yo hablé con Olmedo y le dije que creo que para ser gobernador uno tiene que trabajar y no tiene que ser discurso”, sostuvo.

Por otro lado, consideró que va a terminar el año “muy tranquilo, orgulloso porque he marcado algo histórico. He sido el único tipo que me saque los fueros y me presente a la justicia demostrando que no tenía nada que ocultar”.

Pese a esto, criticó a algunos de sus compañeros legisladores ya que “vi una Cámara donde no había opositores, fíjate que empezaron a aparecer ahora”, es por esto que “no creo que haya un opositor que merezca que lo acompañe, no me gusta el oportunismo”.