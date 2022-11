Alerta por un posible nuevo paro en el transporte, ¿la medida afectará a Salta?

Desde la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) están en alerta permanente ya que, de no mediar solución a su reclamo ante Nación por un bono para jubilados a pagarse en diciembre, no descartaron un paro de transporte que afectará al 80% de las actividades durante este 8 de noviembre.

Recientemente el ministro de Economía, Sergio Massa, y su par de de Transporte, Alexis Guerrera, recibieron este viernes a los líderes de la UGATT, tratando de desactivar el paro general previsto para este martes, demandando un bono de $50.000 para el sector de jubilados y pensionados.

“El viernes nos recibieron y no nos dieron una solución a lo que veníamos planteando que es un bono de $50.000 para el mes de diciembre, para los compañeros jubilados y pensionados”, señaló al respecto Oscar Maturano, secretario general de UGATT a La Nación, donde agregó: “El lunes se juntarán con la directora del ANSES y que a la tarde del mismo día nos darán una respuesta, si es negativa vamos a hacer un paro de 24 horas y si es positiva levantaremos la medida”.

¿Qué pasará a nivel local? ¿Volverá a pasar el transporte en Salta, especialmente el servicio urbano de colectivos? Al respecto de esta situación InformateSalta consultó a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) para saber si esta alerta de paro también regía para nuestra provincia.

No obstante y según las palabras que consiguió de su vocero, Gerónimo Requena, esta alerta de paro no tiene peso en Salta, donde la prestación del transporte se mantendrá con normalidad. “El paro no se hace aquí, el servicio es normal”, comunicó Requena descartando que vuelva a paralizarse el servicio.

Cabe recordar que, durante octubre, la prestación del transporte urbano de colectivos fue un tema de constante preocupación por los salteños, ante los paros que acontecieron durante las semanas de ese mes, por el reclamo salarial que encabezó la UTA. El último alerta de un paro de tres jornadas quedó sin efecto ante el acuerdo económico al que arribaron las partes.