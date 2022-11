¡Ayudemos a nuestros bomberos! Lanzan campaña para colaborar con quiénes luchan contra el fuego

El fuego se volvió tema central de atención y preocupación de los salteños, no solo por las imágenes del humo desprendiéndose del cerro 20 de Febrero, sino de los incendios que desde hace meses, en algunos casos, vienen desarrollándose en gran parte de la provincia, sin dar descanso a los bomberos, brigadistas o socorristas.

Y como cada vez que alguien necesita ayuda, Carlos “Sonic” González, al que muchos llaman el Santi Maratea salteño, recoge el guante y sale en socorro de aquellos que lo necesitan. Fue así que tomó la iniciativa de hacer una colecta de fondos para ayudar a quiénes ponen el cuerpo para apagar el fuego.

En vista de ello, lanzó una campaña relámpago para juntar insumos que necesitan y de esa forma colaborar con los voluntarios. “No soy Maratea para hacer una campaña y comprar autobomba, pero, soy un salteño más, que, junto a ustedes, pueden juntar unos pesos y entregárselo a un par de cuarteles de bomberos voluntarios”, sostuvo.

A través de las redes sociales y grupos de WhatsApp, instó a sus amigos y allegados a colaborar con los cuarteles. “No lo estaba por hacer, porque ya no me creo capaz, venía muy tranquilo, relajado, pero me cansé de ver "post" de políticos felicitando a los bomberos, pero los pobres bomberos siguen combatiendo el fuego con elementos precarios, agotados”, afirmó.

Cabe destacar que no hay un monto fijo, cada uno puede colaborar con lo que pueda y quiera. “Todo va a sumar y ayudar muchísimo. Más allá de lo que pasó, ellos necesitan siempre esta ayuda”

Para las personas que deseen sumarse, pueden hacerlo a través del CVU 0000003100065083688974 y alias bomberos.salta a nombre de Silvia López.