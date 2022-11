La inesperada decisión de Scaloni que cambiaría la lista para el Mundial

Lionel Scaloni ultima detalles y en las próximas horas dará a conocer a los 26 futbolistas que estarán defendiendo la camiseta de la Selección argentina en el Mundial de Qatar. Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA, reveló ayer que el DT tiene 23 nombres definidos y lo que resta por definir es la cantidad de defensores que llevará. Ante esto, se supo que crecen las posibilidades de que sean nueve en total y, de ocurrir, el que se agregará será Juan Foyth.

El ex Estudiantes, que ayer volvió a jugar con el Villarreal tras varias semanas afuera por una lesión, gana terreno para meterse aunque si no estuviera en condiciones la alternativa es Facundo Medina, defensor que quedó entre los reserva de la Selección, junto con Juan Musso y Thiago Almada, por si llegara a surgir un imprevisto con alguno de los convocados.

Días atrás se dijo que Foyth y Ángel Correa se iban a disputar el lugar "26" de la lista pero las dudas sobre la evolución de Paulo Dybala le abre las puertas al futbolista del Atlético Madrid. La Joya no ha tenido minutos en la Roma y las declaraciones de Mourinho acrecentaron la incertidumbre. "No sé si voy a poder contar con él, es difícil de saber", dijo el DT.

Y agregó: "No sé sus contactos con Argentina y Scaloni. No sé si tiene que jugar el domingo para ir al Mundial, o no jugar para ir al Mundial. Por supuesto que necesitamos a Paulo, si puedo elegir me gustaría tener a Dybala contra el Torino".

Ante esto, el cuerpo técnico de la Selección se comunicó directamente con Dybala para saber cómo está y si va a poder jugar antes de sumarse a la concentración en Abu Dhabi. Scaloni dejó bien en claro que el equipo está por encima de todos y descartará a quien no esté en el máximo de sus posibilidades.

De estos nombres, saldrán los 26

Arqueros

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Franco Armani

Defensores

Nahuel Molina

Gonzalo Montiel

Cristian Romero

Germán Pezzella

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Marcos Acuña

Nicolás Tagliafico

Juan Foyth

Facundo Medina

Mediocampistas

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Alexis Mac Allister

Guido Rodríguez

Alejandro Gómez

Enzo Fernández

Exequiel Palacios

Delanteros

Lionel Messi

Ángel Di María

Lautaro Martínez

Julián Álvarez

Paulo Dybala

Nicolás González

Joaquín Correa

Ángel Correa