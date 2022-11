Andrea Villegas se lanzó como precandidata a gobernadora por el Frente de Izquierda

Hoy se llevó a cabo una conferencia en dónde las principales figuras del MST y el FIT Unidad de Salta anunciaron la precandidatura de Andrea Villegas. En el evento estuvo presente la Diputada, mandato cumplido, Vilma Ripoll.

Villegas, que sueña con la gobernación, expresó: “Desde el MST en el FIT Unidad somos parte de la política salteña, venimos creciendo como organización y siendo parte de grandes luchas, enfrentando el gobierno de ajuste de Sáenz. En estos últimos días iniciamos un plan de emergencia ambiental desde Orán recolectando recursos para los brigadistas y vecinos que combaten el fuego, exigiendo que se apague el fuego y denunciando la responsabilidad de Saénz, su política extractivista y a la Seabord Corporation, que son los responsables de las quemas que ponen en peligro a la comunidad, hogares, la flora y la fauna”.

"Somos los únicos que luchamos en defensa de los derechos de los trabajadores, las mujeres, la juventud y el medio ambiente. Hay que derribar el doble discurso del gobierno y canalizar desde la izquierda la indignación. Frente a tanta derecha en el gobierno de Fernández, Massa y Cristina, el nefasto de Milei y los endeudadores seriales de Juntos por el Cambio, hace falta más izquierda, con salida de fondo y perspectiva de poder", sostuvo la referente de la izquierda salteña.

Por su parte, Vilma Ripoll comentó: “Venimos de llevar adelante grandes actos en todo el país, de lanzar la precandidatura de nuestra compañera Cele Fierro, apoyada por miles de jóvenes que le dicen basta al capitalismo decadente. Estamos frente al desafío de hacer crecer a la izquierda, porque derecha es lo que sobra, tanto en el gobierno de Fernández como con Milei, todos son la casta política que vive rodeada de privilegios”.

En esta línea continuó, “no nos conformamos con esta vida injusta y desigual, somos miles los que decimos no al pago de la deuda, que enfrentamos el extractivismo, que exigimos salarios y jubilaciones acordes a la canasta familiar, ayuda social para quienes la necesitan y denunciamos la represión del gobierno nacional. Somos que levantamos medidas de fondo, no como el peronismo y sus cantos de sirenas”.