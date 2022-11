Dura crítica por el precio de la canasta básica: “Sentís que se te cagan de risa en la cara”

Luego que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) diera a conocer que el valor de la Canasta Básica Total (CBT) se disparó un 9% en octubre, cuestionan que el gobierno nacional se ocupa de cosas que nada tienen que ver con solucionar el grave problema económico.

En diálogo con InformateSalta, Ignacio “Nacho” Palarik, Coordinador de Barrios de Pie en Salta y concejal capitalino, lamentó que los argentinos tengamos que acostumbrarnos a la constante suba de precios y a la inflación más alta de los últimos 30 años.

“La verdad que se deteriora mucho el poder adquisitivo y las diferencias respecto del aumento en el costo de vida es significativa porque no aumenta el ingreso en la misma proporción. Si vemos que se concentran ganancias, los grandes empresarios no pierden nunca. Y vemos que los problemas de la macroeconomía tienden a profundizarse, condicionado el país por la falta de dólares, priorizando el pago de la deuda, van diseñando la política de cada vez más ajuste”, dijo.

En este sentido, criticó que se anuncien con grandilocuencia medidas que están pensadas para fracasar, mientras un enorme universo de personas la pasan mal en Argentina. Ello sumado a la precarización laboral y la enorme carga impositiva que tienen las PyMEs, lo que hace que no logren sobrevivir.

“Lo ves al presidente peleándose con la cara de Gran Hermano o cambiando la cara de la ballena por la cara de Güemes y sentís que se te cagan de risa en la cara. Lo que vemos es que hay mucha frustración, bronca, desesperanza. Es crudo que se reconozca que a pesar de todo el esfuerzo que podes llegar a hacer, no te va a alcanzar. Hay un sentido de ausencia muy grande, en eso la política no da respuestas”, disparó.

Asimismo, aseguró que durante su recorrida en los barrios, la principal demanda de los vecinos es por la fuente de trabajo, razón por la cual se ve de manera más incipiente las ferias y emprendimientos vinculados a la economía popular, además del trueque.

“Hay una red de laburo, solidario si se quiere, donde se pone a disposición el vecino con los conocimientos que tienen. Lo vemos de manera más incipiente. Y en eso es fundamental el dique de contención que generan las instituciones en los barrios, muchas veces los concejales decimos somos los primeros en afrontar los problemas de los vecinos y es una mentira grande como una casa, porque en definitiva los que están poniendo el cuero son las escuelas, las iglesias, los centros vecinales, las salitas, las organizaciones sociales, con la resolución de problemas”, expresó.

Además, detalló que desde su espacio asisten a más de 150 comedores, los que van buscando como pueden mecanismos para ir consiguiendo recursos y cuestionó principalmente al gobierno nacional por la falta de ayuda.

“En el caso de la Provincia venimos recibiendo mensualmente alguna cuota de mercadería, el problema más grande lo tenemos con Nación, que cada vez dilata más los tiempos de las entregas y que además va deteriorándose cada vez más la calidad de lo que llega. El último envío que recibimos hace dos meses, no había leche pero había maíz pisingallo, le vamos a dar pochoclos a los pibes en el comedor. Es una cosa de locos, te llenan de arvejas secas, puré de tomates. No te incorporan aceite, azúcar, cuestiones que son básicas, ni hablar del acceso a los alimentos frescos, del acceso a las frutas, las verduras, la carne, a la proteína, eso no existe”, contó.

Finalmente, detalló que deben asociarse con los comercios de barrio para pedir donaciones y reveló una nueva modalidad que vienen implementando. “Lo que venimos implementando hace relativamente poco es una especie de bono contribución, pero no por dinero, sino que a cambio de alimentos, lo que nosotros podemos ofrecer es alguna pequeña refacción con las cooperativas, o poner el corte de pelo gratis, o enseñar algún oficio en particular o poner algún premio de los talleres”, concluyó.