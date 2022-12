Salteña hace "malabares" con la pelota en Qatar para poder pagarse una entrada a la final

Belén Godoy es salteña y campeona de freestyle en el fútbol. “Voy a aprovechar este talento que para ver si puedo llegar a la final. Pero soy una afortunada de llegar acá, de ver jugar a Messi. Amo a la Selección, pero si no puedo entrar igual me voy feliz”.

La salteña no tenía en sus planes viajar al Mundial, por lo que fue con poco dinero (alrededor de US$1100). De acuerdo a TodoNoticias comentó que: "Hice lo posible, llegué acá, en teoría las entradas para fase de grupos iban a estar como mucho US$100. Y las reventas terminaron siendo más caras".

La joven de 23 años desayuna para no salir del departamento sin nada en el estómago y recién vuelve a comer por la noche. "Ayer me pasó algo muy loco: desayuné en el departamento y me fui a hacer freestyle. No pude almorzar, porque trato de no gastar en comida cuando salgo. Cuando fui a pasar la gorra apareció un mozo de un restaurante que estaba al lado y me trajo un shawarma que estaba riquísimo", recordó.

“El dinero que traje se me fue en comidas y entradas. A la semifinal no pude entrar, así que se me ocurrió hacer freestyle en la calle y pasar la gorra”.

Escribió un cartel en inglés en el cual puso “I need a ticket please” "hasta que vino un qatarí, agarró una hoja y escribió lo mismo pero en árabe. Él también armó una bolsa para que me dejaran el dinero ahí. Funcionó bastante bien".

“Lo voy a intentar, ayer junté bastante plata. En pesos argentinos, más de 30.000 pesos argentinos, (alrededor de US$110). Y si no me sirve para la entrada será para comer un poco mejor”, aseguró.