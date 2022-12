El presidente de AFA se disculpó con los hinchas por el fallido operativo de seguridad

El presidente de AFA, Claudio Tapia, fustigó al operativo de seguridad que escoltaba al micro que llevaba a la Selección a festejar con la gente.

No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar.

Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones.

Una pena 😠🇦🇷 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 20, 2022

"Chiqui" confirmó con un fuerte tuit que el plantel campeón del mundo no llegará al Obelisco: "No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena".