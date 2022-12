La historia de Claudio "Chiqui" Tapia, de barrendero a campeón del mundo

Claudio "Chiqui Tapia soportó las críticas de toda la prensa y los intentos por desplazarlo como presidente de la AFA desde el macrismo cuando le tocó asumir en ese rol en 2017.

Es que nadie se imaginaba el camino que su gestión iba a trazar con el tiempo, contratando a un técnico al que acusaban de "traidor" y de no tener experiencia que conseguiría una Copa América, la Finalíssima y el Mundial 2022 en Qatar.

Es que su perfil no era el típico: un ex barrendero, yerno (pero distanciado) del titular de Camioneros, Hugo Moyano, ex sindicalista y expresidente de Barracas Central entre 2001 y 2020.

No viene de ningún club grande, nunca contó con el apoyo del presidente Alberto Fernández, que apoyaba abiertamente a Marcelo Tinelli, y apenas logró una alianza con la gestión de José Ameal y Juan Román Riquelme en Boca por su enemistad compartida con el tándem Mauricio Macri- Daniel Angelici, quienes, de recuperar el gobierno nacional en año que viene, buscaría conquistar ese cargo en la AFA.

Tapia llegó al cargo máximo porque primero fue integrante del Comité Ejecutivo afista representando a la Primera C, luego miembro titular de la mesa divisional de Primera B, también Secretario de Torneos de la AFA.

Cuando no tenía a la mayoría de la prensa en su contra, fue galardonado como “dirigente destacado” de 1ª C en una ocasión y dos veces de 1ª B, en los Premios Alumni que entrega el Círculo de Dirigentes y Ex Dirigentes del Fútbol Argentino.

Puso a su club en la Primera División después de más de 80 años, aunque siempre se sembró la duda sobre los arbitrajes en el camino. Pero cuando su equipo podía descender, no especuló junto a quienes pedían suspender los descensos.

Los vínculos de Tapia con la política

Su estadía en la AFA fue acordada en la casa de Sergio Massa, entonces presidente de la Cámara de Diputados con la creación de la Liga Profesional bajo su mandato en ese cargo hasta 2024.

Con el actual ministro de Economía aseguran que está en "luna de miel", pero con el gobierno de Alberto mostró todo lo contrario en el día de los festejos del plantel y la gente en las calles.

Mientras la caravana se quedaba a mitad de camino, con jugadores insolados después de cinco horas al sol y haber avanzado solamente unos pocos kilómetros desde el predio de AFA en Ezeiza, Tapia tuiteaba pidiendo disculpas a los millones que no llegaron a ver al micro de los campeones mundiales, esperando en el Obelisco y distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Sólo elogió la gestión del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, funcionario del gobernador Axel Kicillof. Y cuestionó el operativo dispuesto por la Nación, a cargo de Aníbal Fernández.

“Tomé la decisión de poner los helicópteros a disposición de la selección para poder sacarlos de la caravana y ellos aceptaron sin problema, mientras "Chiqui" Tapia me amenazaba por Twitter", dijo Aníbal Fernández este miércoles 21 de diciembre.

Los vínculos de Tapia en la política son con Máximo Kirchner, a través de Santiago Carreras, hombre de La Cámpora. Fue uno de los que le dio protección en la asamblea que le dio poder a Tapia como presidente de la AFA hasta 2024. Además, el sanjuanino mantiene un estrecho vínculo con el gobernador de aquella provincia, el peronista Sergio Uñac. Y, por último, su conexión con Sergio Massa y el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, es a través de su mano derecha en la AFA, Pablo Toviggino, tesorero y titular de la Comisión Federal de Fútbol.

El acierto de Scaloni y la relación con el plantel

De esta manera, y construyendo fuertes lazos en el interior y el fútbol de ascenso es que Tapia llegó al poder.

Pero como si fuera poco, la decisión de contratar a Lionel Scaloni también le costó un aluvión de críticas de casi todo el periodismo.

No existía la "Scaloneta" con 36 partidos sin perder, la que ganó la Copa América con gran fútbol y un Lionel Messi suelto como pocas veces en la seleción argentina.

Su permanencia, probablemente está ligada no sólo a esos títulos sino al vínculo que logró entablar con los jugadores.

"Disfrutalo, gordo", le decía el arquero estrella, Emiliano "Dibu" Martínez, luego de ganar el partido contra Países Bajos.

Los jugadores le agradecieron la convivencia en Ezeiza para la previa a la Copa América, donde se forjó un gran grupo.

Tapia también está incluido, con el aval de Lionel Messi. /Perfil